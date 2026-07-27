Piast Gliwice może zostać poważnie osłabiony tego lata. Jakub Lewicki otrzymuje bowiem sporo ofert transferowych. Łukasz Piworowicz na łamach "Przeglądu Sportowego Onet" zdradził kulisy całej sytuacji.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Jakub Lewicki może opuścić Piasta Gliwice

Piast Gliwice dopiero w poniedziałek rozpocznie zmagania w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. Na dzień dobry podopieczni Daniela Myśliwca zmierzą się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Oba zespoły aktywnie przepracowały lato, więc chcą już w pierwszej kolejce dopisać do swojego dorobku trzy punkty. Gliwiczanie nie będą jednak faworytem tego starcia.

Przed pierwszym gwizdkiem nowego sezonu przyszłość Jakuba Lewickiego wciąż stoi pod znakiem zapytania. Młody defensor wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym, a Łukasz Piworowicz w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” przyznał, że do Piasta Gliwice wpłynęły już konkretne propozycje. Niewykluczone więc, że lewy obrońca jeszcze tego lata zmieni klub.

– Tak, mieliśmy już konkretne oferty na piśmie. Rozmowy trwają, negocjacje się toczą. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy Kuba zostanie u nas na kolejną rundę, czy odejdzie – powiedział Łukasz Piworowicz.

– Nie dziwię się jednak, dlaczego zainteresowanie tym zawodnikiem jest tak duże. To idealny profil nowoczesnego lewego obrońcy: zawodnik o bardzo dobrej fizyczności i świetnej motoryce, który wygrywa bardzo wysoki procent pojedynków jeden na jeden – zarówno w ataku, jak i w defensywie – dodał.

Jakub Lewicki do tej pory rozegrał 38 spotkań w koszulce Piasta Gliwice. Wychowanek Jagiellonii Białystok nie ma jeszcze udziału przy strzelonym golu.