FIFA wybrała najlepszego gola Mistrzostw Świata 2026. Strzelił go Argentynie

Sidny Lopes Cabral strzelił bramkę przeciwko Argentynie w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Jego trafienie zostało wybrane przez FIFA jako najlepszy gol na mundialu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Sidny

Sidny Lopes Cabral strzelił najlepszego gola na mundialu

Mistrzostwa Świata dobiegły końca nieco ponad tydzień temu. Tytuł najlepszej reprezentacji zgarnęła Hiszpania, która pokonała w finale Argentynę (1:0). Nagrodę dla najlepszego piłkarza turnieju zgarnął Rodri, a królem strzelców został Kylian Mbappe. Po kilku dniach od zakończenia rywalizacji FIFA wybrała najlepszą bramkę mundialu. Nagroda powędrowała do piłkarza z Republiki Zielonego Przylądka.

Kabowerdeńczycy byli zaskoczeniem Mistrzostw Świata. Dotarli do 1/16 finału, gdzie zmierzyli się z Argentyną. Byli o krok od sprawienia niespodzianki, ponieważ ówcześni mistrzowie świata potrzebowali dogrywki, żeby ich pokonać. Ostatecznie do kolejnego etapu przeszedł Leo Messi i spółka wygrywając (3:2) po samobójczym trafieniu Dineya Borgesa.

A goal that captured your hearts. 💙⚽️



Sidny Lopes Cabral is your Hyundai GOTT Round of 32 winner and advances to the final vote.#FIFAWorldCup #Hyundai #HyundaiGOTT2026 #GoalOfTheTournament @Hyundai_Global pic.twitter.com/3cEDG0zwWw — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

Chwilę przed wspaniałego gola strzelił Sidny Lopes Cabral. 23-latek oddał niesamowity strzał z ostrego kąta na krawędzi pola karnego, czym zaskoczył Emiliano Martineza. FIFA nagrodziła go więc nagrodą bramki turnieju. „W momencie, gdy minąłem rywala dryblingiem, zobaczyłem wolną przestrzeń i pomyślałem: spróbuję. […] Kiedy podniosłem wzrok i zobaczyłem, że piłka leci prosto w okienko, pomyślałem: „Co ja właściwie zrobiłem?”. Nie mogłem w to uwierzyć. Spojrzałem na kolegów z drużyny. Wszyscy krzyczeli, trzymali się za głowy i cieszyli się razem ze mną” – opisywał Sidny Lopes Cabral, cytowany przez FIFA.

Sidny na co dzień jest piłkarzem tureckiego Trabzonsporu. Trafił tam 1 lipca tego roku z Benfiki za kwotę 7 milionów euro.