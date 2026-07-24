Betclic 1. Liga od lat udowadnia, że nazwiska nie grają, ale odpowiedni zawodnicy potrafią odmienić oblicze całej drużyny. Sezon 2026/2027 przynosi nowe wyzwania, a wraz z nimi piłkarzy, którzy mają być brakującymi elementami układanki swoich klubów. Presja będzie ogromna, bo właśnie od nich może zależeć walka o najważniejsze cele.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Bartłomiej Pawłowski

Betclic 1. Liga nie zwalnia tempa, a kluby coraz odważniej sięgają po zawodników z ciekawym CV. Wśród nowych twarzy nie brakuje piłkarzy, którzy mogą nadać swoim zespołom zupełnie nową jakość

Bartłomiej Pawłowski ma być liderem Arki Gdynia, Michał Chrapek i Jakub Kristan mają odmienić środek pola Ruchu Chorzów , a inni zawodnicy również przychodzą z konkretną misją. Goal.pl przyjrzał się transferom, które mogą mieć największe znaczenie

To nie jest ranking najdroższych ruchów ani lista najbardziej medialnych nazwisk. To zestawienie zawodników, na których barkach mogą spoczywać największe oczekiwania w sezonie 2026/2027

TOP transfery Betclic 1. Ligi

Betclic 1. Liga od kilku sezonów jest miejscem, gdzie doświadczenie spotyka się z ambicją, a trafione transfery często decydują o awansie do PKO BP Ekstraklasy. Jedni wracają po latach spędzonych na najwyższym szczeblu, inni szukają nowego impulsu, a jeszcze inni otrzymują życiową szansę.

Goal.pl przygotował listę 11 nazwisk, które już dzisiaj budzą największe emocje. To nie jest klasyczny ranking. Nazwiska ułożono alfabetycznie, ponieważ celem zestawienia nie było wskazanie najlepszego transferu, lecz piłkarzy, od których w sezonie 2026/2027 kibice i kluby będą oczekiwać najwięcej. Wyceny zawodników oparto na danych Transfermarkt.

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Maciej Ambrosiewicz (Bruk-Bet Termalica Nieciecza → Arka Gdynia)

*Wycena: 100 tys. euro

Arka postawiła na piłkarza doskonale znającego realia polskich boisk. Ambrosiewicz od lat uchodzi za pomocnika gwarantującego intensywność, odpowiedzialność i dobrą organizację gry. Zawodnik tak naprawdę wraca do Gdyni, mając być jednym z liderów środka pola oraz zawodnikiem, który pomoże zespołowi utrzymać wysoką jakość w walce o najwyższe cele.

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Marcel Błachewicz (GKS Tychy → ŁKS Łódź)

*Wycena: wolny transfer

ŁKS sięgnął po zawodnika, który zna wymagania Betclic 1. Ligi i potrafi odnaleźć się w meczach o dużą stawkę. Błachewicz ma zwiększyć rywalizację w defensywie, ale również wnieść stabilność, której niejednokrotnie potrzebują drużyny walczące o czołowe lokaty. Piłkarz dał się już zapamiętać z tego, że także w ofensywie może być wartością dodaną w drużynie.

Głośne nazwiska wracają do gry. Ekstraklasowe doświadczenie w Betclic 1. Lidze

Marcin Cebula (Korona Kielce → Stal Mielec)

*Wycena: wolny transfer

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy w całym zestawieniu. Cebula ma za sobą wiele sezonów na poziomie PKO BP Ekstraklasy i właśnie jego doświadczenie ma być ogromnym atutem w Stali Mielec. Jeżeli ominą go problemy zdrowotne, może stać się jednym z najlepszych ofensywnych zawodników całych rozgrywek.

Wywalczył mistrzostwo Polski, dwukrotnie zdobył Puchar Polski oraz sięgnął po Superpuchar Polski. 🔝



🤍Marcin Cebula zawodnikiem Stali Mielec💙



Marcin, witamy na Solskiego 1 🤝



ℹ️👉 https://t.co/womO86pzsz pic.twitter.com/MNRkPzNumY — FKS Stal Mielec (@FksStalMielec) July 16, 2026

Kristian Fucak (Stal Mielec → Miedź Legnica)

*Wycena: wolny transfer

Miedź od lat buduje zespół zdolny walczyć o awans. Fucak wpisuje się w tę filozofię jako piłkarz mający zwiększyć siłę ofensywną i dać trenerowi więcej możliwości w ataku. Od jego skuteczności może zależeć bardzo wiele.

Tomasz Gajda (Polonia Bytom → Odra Opole)

*Wycena: wolny transfer

Po udanych występach w Polonii Bytom piłkarz trafił do klubu, który liczy na jego rozwój, mając ambicje powalczyć o coś więcej niż tylko środek tabeli. To transfer z dużym potencjałem sportowym, a dodatkowo przemawia za nim fakt, że zawodnika bardzo dobrze zna trener Łukasz Tomczyk, więc adaptacja w nowych realiach może być jeszcze łatwiejsza.

Ruch buduje nowe serce zespołu. Chrapek i Kristan mają nadać Niebieskim rytm

Michał Chrapek (Piast Gliwice → Ruch Chorzów)

*Wycena: wolny transfer

Transfer, który wywołał ogromne zainteresowanie kibiców Niebieskich. Chrapek zasilił 14-krotnego mistrza Polski jako piłkarz z bogatym doświadczeniem z PKO BP Ekstraklasy i zagranicznych boisk. Ogólnie w Ruchu ma odpowiadać nie tylko za jakość w środku pola, ale także za rolę jednego z liderów szatni. Swego czasu ekipa z Chorzowa już postawia na zawodnika w podobnym wieku. Miało to miejsce ponad dekadę temu, gdy barwy Niebieskich reprezentował Maciej Iwański. Różne opinie były na temat tego transferu. W każdym razie wśród kibiców Ruchu jest dzisiaj nadzieja, że wybór trenera Waldemara Fornalika będzie słuszny.

💥 Tylko trzech czynnych piłkarzy ma na koncie więcej występów w Ekstraklasie. Ponad 70 zanotował pod wodzą trenera Waldemara Fornalika. Jego rzuty wolne były ozdobą niejednego spotkania. Wychował się w Niebieskiej części Jaworzna 🔵



✍️ Roczny kontrakt z Ruchem z opcją… pic.twitter.com/7f53K5WeJZ — Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) June 9, 2026

Jakub Kristan (MFK Karvina → Ruch Chorzów)

*Wycena: wolny transfer

Czeski pomocnik ma za sobą występy w Slavii Praga, Lidze Europy oraz ponad sto meczów na dwóch najwyższych szczeblach rozgrywkowych w Czechach. Ruch liczy, że stanie się ważnym ogniwem środka pola i szybko potwierdzi potencjał, z którym przyjechał do Chorzowa.

Nazwiska, które zobowiązują. Olafsson, Marcjanik i Pawłowski z ważną misją

Davíd Kristjan Olafsson (AE Larisa → Polonia Warszawa)

*Wycena: wolny transfer

Polonia postawiła na piłkarza z międzynarodowym doświadczeniem. Olafsson ma zwiększyć jakość rywalizacji i wnieść do zespołu element nieprzewidywalności. Ogólnie przedstawiciele Czarnych Koszul wierzą, że będzie jednym z wyróżniających się zawodników ligi.

Który klub przeprowadził najlepsze transfery tego lata? Arka Gdynia

Ruch Chorzów

Polonia Warszawa

Inna ekipa Arka Gdynia

Ruch Chorzów

Polonia Warszawa

Inna ekipa 0 Votes

Michał Marcjanik (Arka Gdynia → Polonia Warszawa)

*Wycena: wolny transfer

Jeden z najbardziej doświadczonych obrońców w stawce. Marcjanik od lat udowadnia, że potrafi być liderem defensywy, dlatego Polonia wiąże z nim ogromne nadzieje. Jego obecność ma przełożyć się nie tylko na lepszą organizację gry, ale również na większy spokój całego zespołu.

🆕 Pierwsze letnie wzmocnienie. Nowym zawodnikiem Dumy Stolicy został Michał Marcjanik! 🖤



✍ Doświadczony obrońca podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027/28.



Poznajcie bliżej naszego zawodnika 👉 https://t.co/Wbyo09YTTC pic.twitter.com/5xHVpVZBHP — Polonia Warszawa (@Polonia1911) June 20, 2026

Bartłomiej Pawłowski (Widzew Łódź → Arka Gdynia)

*Wycena: wolny transfer

To transfer, który od razu podniósł poziom oczekiwań wobec Arki Gdynia. Pawłowski przez lata udowadniał swoją wartość na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, dlatego w nowym klubie ma być nie tylko liderem ofensywy, ale również jednym z zawodników nadających drużynie charakter. Jeśli będzie zdrowy, może okazać się jednym z najlepszych piłkarzy całej Betclic 1. Ligi.

Szymon Kądziołka (Stal Rzeszów → Polonia Bytom)

*Wycena: wolny transfer

Polonia konsekwentnie wzmacnia skład zawodnikami gotowymi do rywalizacji o najwyższe cele. Kądziołka należy do grona piłkarzy, którzy mogą szybko stać się ważnymi ogniwami drużyny. Jeśli potwierdzi swoje możliwości, może okazać się jednym z najbardziej udanych transferów beniaminka. Według niektórych opinii może być następcą Oliwiera Kwiatkowskiego w klubie, który zdecydował się na przeprowadzkę do Rakowa Częstochowa.

Sezon 2026/2027 pokaże, kto trafił w dziesiątkę

Transfery wygrywa się na papierze, ale ich prawdziwą wartość poznaje się dopiero na boisku. Dzisiaj wokół tych nazwisk budowane są największe nadzieje, jutro to właśnie one mogą stać się symbolem udanego sezonu lub największego rozczarowania. Jedno jest pewne, że w rozgrywkach Betclic 1. Ligi 2026/2027 niewielu piłkarzy będzie rozpoczynało sezon z tak dużym bagażem oczekiwań.