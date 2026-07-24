Polonia Warszawa potwierdziła głośny transfer! Prosto z PKO Ekstraklasy

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Warszawa

Sebastian Kowalczyk nowym piłkarze Polonii Warszawa

Polonia Warszawa ma za sobą dość udaną kampanie, w której jednak nie udało się wywalczyć awansu do PKO Ekstraklasy, choć Czarne Koszule zagrały w barażach. Taki wynik spowodował, że latem sporo działo się w stolicy, z którą pożegnało się wielu piłkarzy oraz dotychczasowy trener – Mariusz Pawlak. Jego miejsce zajął Piotr Stokowiec, a do klubu sprowadzono kilku bardzo ciekawych graczy. To oznacza, że w nowym sezonie, który właśnie się rozpoczyna, Polonia walczyć będzie o awans do elity.

Pomóc w tym ma nowy ofensywny graczy. Mówiło się o tym od dawna, a teraz oficjalnie potwierdzono. Nowym piłkarzem Polonii Warszawa został bowiem Sebastian Kowalczyk. Skrzydłowy lub środkowy ofensywny pomocnik podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2026/2027 z możliwością przedłużenia o rok. To jeden z ciekawszych transferów tego okienka w Betclic 1. lidze.

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Sebastian Kowalczyk na koncie ma prawie 180 występów na poziomie PKO Ekstraklasy. Swego czasu był jednym z czołowych graczy na swojej pozycji w lidze. Ostatnio reprezentował barwy Zagłębia Lubin, do którego trafił po pobycie w Huston Dynamo. W MLS 27-latek ma 70 gier. Serwis „Transfermarkt” wycenia byłego gracza Pogoni Szczecin na 500 tysięcy euro.

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