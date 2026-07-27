Liverpool wybrał następcę. Gwiazda PSG jest gotowa na wielki krok

Bradley Barcola znalazł się na celowniku Liverpoolu, który rozpoczął rozmowy z PSG. Francuski skrzydłowy jest otwarty na zmianę klubu i widzi swoją przyszłość na Anfield.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Bradley Barcola na celowniku Liverpoolu. PSG prowadzi rozmowy

Bradley Barcola może zostać bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów letniego okna transferowego. Liverpool rozpoczął działania mające na celu sprowadzenie reprezentanta Francji z Paris Saint-Germain. Chociaż droga do finalizacji transakcji wciąż pozostaje daleka, to obecnie oba kluby analizują warunki potencjalnego porozumienia i prowadzą wstępne negocjacje.

O kulisach sprawy opowiedział Fabrizio Romano na swoim kanale na platformie YouTube. Znany dziennikarz przekazał, że rozmowy już trwają, jednak w najbliższym czasie nie należy spodziewać się przełomu. Klub z Premier League chce dokładnie wypracować warunki umowy, zanim przejdzie do decydującej fazy negocjacji.

Według dziennikarza sam zawodnik z dużym entuzjazmem podchodzi do możliwości przenosin do Anglii. Barcola ma być zafascynowany projektem sportowym Liverpoolu i uważać, że występy na Anfield byłyby idealnym krokiem w dalszym rozwoju jego kariery. To jednak nie oznacza, że transfer będzie łatwy do przeprowadzenia.

Decydujący głos należy do mistrza Francji, który nie zamierza oddawać jednego ze swoich najważniejszych ofensywnych piłkarzy za niewielkie pieniądze. Francuski klub będzie oczekiwał bardzo wysokiej kwoty. Jak jednak zaznaczył zaznaczył Romano – ostateczna cena powinna być niższa od pojawiających się w mediach spekulacji mówiących o mniej więcej 170 milionach euro.

Najbliższe tygodnie pokażą, czy Liverpool zdoła przekonać mistrzów Francji do sprzedaży 23-letniego skrzydłowego. Jedno jest pewne, temat transferu Barcoli na Anfield dopiero się rozkręca i może stać się jednym z najgorętszych w końcówce letniego okna transferowego.