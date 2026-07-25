Wisła Kraków – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (26.07.2026)

Wisła Kraków – GKS Katowice: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Białej Gwiazdy po czterech latach wraca na najwyższy poziom rozgrywkowy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższą niedzielę, 26 lipca o godzinie 20:15.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kacper Duda

Wisła Kraków GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lipca 2026 15:03

Wisła Kraków – GKS Katowice, typy i przewidywania

Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy wystartował już na dobre, a w 1. kolejce Wisła Kraków podejmie przed własną publicznością GKS Katowice. To jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań inauguracyjnej serii gier, które powinno dostarczyć wielu emocji. Dla drużyny Białej Gwiazdy będzie to wyjątkowy mecz, ponieważ krakowski klub wraca do elity po czterech latach przerwy i z pewnością zrobi wszystko, aby udanie rozpocząć nową kampanię. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższą niedzielę, 26 lipca o godzinie 20:15.

Mimo wszystko stawiam na zwycięstwo GKS-u Katowice, który w ostatnich sezonach udowodnił, że potrafi skutecznie rywalizować na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Moim zdaniem zespół Trójkolorowych wykorzysta swoje doświadczenie i wywiezie komplet punktów z boiska beniaminka z Krakowa. Mój typ: wygrana GKS-u Katowice.

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Wisła Kraków – GKS Katowice, sytuacja kadrowa

Przed inauguracyjnym meczem sytuacja kadrowa Wisły Kraków wygląda bardzo dobrze, ponieważ do dyspozycji sztabu szkoleniowego powinni być wszyscy zawodnicy. Więcej problemów ma GKS Katowice, który będzie musiał radzić sobie bez kontuzjowanego Aleksandra Paluszka.

Wisła Kraków – GKS Katowice, ostatnie wyniki

Obie drużyny mają za sobą ostatnie sprawdziany przed startem nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Wisła Kraków zanotowała zwycięstwo 1:0 nad Artisem Brno oraz porażkę 0:1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała w sparingach. GKS Katowice prezentował się jeszcze słabiej – przegrał 1:2 z MSK Żylina w pierwszym meczu 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji i zremisował 1:1 z Rakowem Częstochowa w spotkaniu towarzyskim.

Wisła Kraków – GKS Katowice, historia

Historia ostatnich bezpośrednich spotkań pomiędzy Wisłą Kraków a GKS-em Katowice przemawia na korzyść drużyny ze stolicy Małopolski. W pięciu poprzednich meczach ekipa Białej Gwiazdy odniosła bowiem aż cztery zwycięstwa, natomiast zespół Trójkolorowych wygrał tylko jeden pojedynek. W tym okresie wymienione kluby ani razu nie podzieliły się punktami.

Wisła Kraków – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Według obliczeń bukmacherów nieznacznym faworytem niedzielnego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Wisły Kraków wynosi około 2.30, typ na zwycięstwo GKS-u Katowice to mniej więcej 3.10, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.50. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL, dzięki czemu będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Wisła Kraków GKS Katowice 2.33 3.40 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lipca 2026 15:03

Wisła Kraków – GKS Katowice, przewidywane składy

Wisła: Łubik – Giger, Maisonneuve, Uryga, Krzyżanowski – Duda, Igbekeme – Kuziemka, Ertlthaler, Duarte – Rodado

GKS Katowice: Kobylak – Klemenz, Jędrych, Resta – Wasielewski, Kowalczyk, Wolski, Galan – Marković, Zrelak, Nowak

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Wisła Kraków – GKS Katowice, transmisja meczu

Pojedynek między Wisłą Kraków a GKS-em Katowice będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Adam Marchliński i Michał Trela. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższą niedzielę, 26 lipca o godzinie 20:15.

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