Bayern dopiął transfer. Romano ujawnił szczegóły

Bayern Monachium dopiął kolejną inwestycję w przyszłość. Mistrzowie Niemiec zdecydowali się wykupić utalentowanego pomocnika, który wkrótce dołączy do pierwszego zespołu.

fot. Dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern postawił na wielki talent. Podpis jest już przesądzony

Bayern Monachium kontynuuje budowę kadry z myślą o kolejnych sezonach. Tym razem klub z Bundesligi postawił na młody talent z Afryki. Jak poinformował Fabrizio Romano, mistrzowie Niemiec osiągnęli porozumienie w sprawie definitywnego transferu 18-letniego Bary Sapoko Ndiaye z Gambinos Stars, występującego w gambijskiej Premier League.

Według znanego dziennikarza młody pomocnik podpisze kontrakt obowiązujący aż do 2031 roku. Oficjalne potwierdzenie transakcji ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Bayern wiąże z zawodnikiem duże nadzieje i od razu planuje włączyć go do pierwszej drużyny prowadzonej przez Vincenta Kompany’ego.

Dla Ndiaye nie będzie to jednak całkowicie nowe środowisko. W pierwszej połowie 2026 roku przebywał już w Monachium na zasadzie wypożyczenia, podczas którego miał okazję zaprezentować swoje umiejętności. Pod koniec poprzedniego sezonu zanotował cztery występy w pierwszym zespole, przekonując sztab szkoleniowy, że zasługuje na dłuższą szansę.

🔴⚪️✅ Medical underway at FC Bayern for Bara Sapoko Ndiaye. Confirmed. https://t.co/qniyKh7mAp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Ostatnie miesiące były dla 18-latka wyjątkowo intensywne. Po zakończeniu klubowych rozgrywek udał się z reprezentacją Senegalu na mistrzostwa świata, gdzie zaliczył występ na największej piłkarskiej scenie. Zdobyte doświadczenie ma teraz wykorzystać w walce o miejsce w składzie Bayernu.