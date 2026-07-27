Bayern dopiął transfer. Romano ujawnił szczegóły

18:57, 27. lipca 2026 20:42, 27. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Bayern Monachium dopiął kolejną inwestycję w przyszłość. Mistrzowie Niemiec zdecydowali się wykupić utalentowanego pomocnika, który wkrótce dołączy do pierwszego zespołu.

Vincent Kompany
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fot. Dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern postawił na wielki talent. Podpis jest już przesądzony

Bayern Monachium kontynuuje budowę kadry z myślą o kolejnych sezonach. Tym razem klub z Bundesligi postawił na młody talent z Afryki. Jak poinformował Fabrizio Romano, mistrzowie Niemiec osiągnęli porozumienie w sprawie definitywnego transferu 18-letniego Bary Sapoko Ndiaye z Gambinos Stars, występującego w gambijskiej Premier League.

Według znanego dziennikarza młody pomocnik podpisze kontrakt obowiązujący aż do 2031 roku. Oficjalne potwierdzenie transakcji ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Bayern wiąże z zawodnikiem duże nadzieje i od razu planuje włączyć go do pierwszej drużyny prowadzonej przez Vincenta Kompany’ego.

Dla Ndiaye nie będzie to jednak całkowicie nowe środowisko. W pierwszej połowie 2026 roku przebywał już w Monachium na zasadzie wypożyczenia, podczas którego miał okazję zaprezentować swoje umiejętności. Pod koniec poprzedniego sezonu zanotował cztery występy w pierwszym zespole, przekonując sztab szkoleniowy, że zasługuje na dłuższą szansę.

Ostatnie miesiące były dla 18-latka wyjątkowo intensywne. Po zakończeniu klubowych rozgrywek udał się z reprezentacją Senegalu na mistrzostwa świata, gdzie zaliczył występ na największej piłkarskiej scenie. Zdobyte doświadczenie ma teraz wykorzystać w walce o miejsce w składzie Bayernu.

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