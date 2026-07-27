Juventus rozpoczął właśnie poszukiwania nowego lewego defensora. Jak się okazuje, trop Bianconerich prowadzi do ich odwiecznego rywala. Na celowniku Starej Damy znalazł się Niccolo Fortini z Fiorentiny - donosi "Tuttosport".

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Niccolo Fortini na radarze Juventusu

Juventus jeszcze nie zaczął aktywnie pracować nad pozyskiwaniem nowych graczy. Stara Dama obecnie przeczesuje rynek. Z informacji przekazanych przez „Tuttosport” dowiadujemy się, że klub z Turynu obrał teraz sobie za cel sprowadzenie nowego lewego defensora. I znalazł odpowiedniego kandydata w Serie A. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Niccolo Fortini z Fiorentiny.

Kontrakt utalentowanego obrońcy z klubem z Florencji obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Juventus zatem chce wykorzystać fakt, że przyszłość klubowa piłkarza stoi pod dużym znakiem zapytania. Transfer młodzieżowego reprezentanta Włoch będzie wiązał się ze sporym wydatkiem. Viola oczekuje za swojego gracza ofert w granicach 10-15 milionów euro.

Relacje pomiędzy Juventusem a Fiorentiną od lat należą do najbardziej napiętych we włoskim futbolu. Rywalizacja obu klubów wielokrotnie wykraczała poza boisko, a mecze często odbywały się w gorącej atmosferze. W przeszłości dochodziło nawet do zamieszek z udziałem kibiców obu drużyn, którzy darzą się ogromną niechęcią. Ewentualny transfer Niccolo Fortiniego do Starej Damy z pewnością wywołałby spore emocje również wśród sympatyków Violi.

Niccolo Fortini dotychczas rozegrał 26 spotkań w seniorskich barwach Fiorentiny. Włoch nie ma na koncie gola, ale udało mu się zaliczyć jedną asystę.