Chelsea jeszcze nie zakończyła budowy składu na nowy sezon. Xabi Alonso wkrótce może otrzymać niezwykle utalentowanego gracza. Na celowniku The Blues znalazł się Danny Welbeck z Brighton & Hove Albion - informuje "Daily Mail".

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Danny Welbeck wzbudził zainteresowanie Chelsea

Chelsea rozgląda się za kolejnym wzmocnieniem ofensywy. Jak informuje „Daily Mail”, na radar londyńskiego klubu trafił Danny Welbeck z Brighton & Hove Albion. Doświadczony napastnik ma za sobą bardzo udany sezon w Premier League, czym ponownie zwrócił na siebie uwagę czołowych angielskich zespołów.

Danny Welback wciąż udowadnia, że może być wartościowym zawodnikiem na najwyższym poziomie. W minionych rozgrywkach należał do wyróżniających się piłkarzy Brighton & Hove Albion, a jego doświadczenie oraz skuteczność sprawiły, że Chelsea zaczęła poważnie rozważać jego sprowadzenie.

Na ten moment nie wiadomo jednak, czy Brighton& Hove Albion będzie skłonne rozmawiać o sprzedaży swojego napastnika. Chelsea analizuje różne możliwości wzmocnienia ataku, a Danny Welbeck jest jedną z opcji, która może zapewnić zespołowi nie tylko jakość na boisku, ale również cenne doświadczenie w walce o najwyższe cele.

Danny Welbeck do tej pory rozegrał 201 spotkań w koszulce Brighton & Hove Albion. Doświadczony napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 51 trafień, a także zaliczył 18 asyst.