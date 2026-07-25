Raków Częstochowa – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (26.07.2026)

Raków Częstochowa - Wisła Płock: typy i kursy na mecz 1. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (26 lipca) o godzinie 14:45.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Patryk Makuch

Raków Częstochowa Wisła Płock Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lipca 2026 22:09

Raków – Wisła, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach pierwszej kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od spotkania, w którym Raków Częstochowa zmierzy się przed własną publicznością z Wisłą Płock. Medaliki przystąpią do rywalizacji z zamiarem mocnego rozpoczęcia nowego sezonu, ale Nafciarze z pewnością nie zamierzają ułatwiać zadania gospodarzom. Oba zespoły mają za sobą intensywny okres przygotowawczy i liczą na udany start ligowych zmagań. Kibice w Częstochowie oczekują, że Raków od pierwszego meczu potwierdzi swoje aspiracje do walki o najwyższe cele.

Ja uważam, że tego dnia obaj golkiperzy będą musieli wyciągać piłkę z siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Kacper STS 2.00 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

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Raków – Wisła, ostatnie wyniki

Raków Częstochowa ma za sobą intensywny okres przygotowawczy, który zakończył udanym występem w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Medaliki pokonały na własnym stadionie Vallettę (3:1), dzięki czemu z optymizmem przystępują do ligowej inauguracji. Wcześniej podopieczni Marka Papszuna zremisowali z GKS-em Katowice (1:1), ale przegrali z PSV Eindhoven (2:3), Olympiakosem (1:2) oraz Zulte Waregem (3:4).

Wisła Płock może być zadowolona z wyników osiąganych podczas letnich przygotowań. Nafciarze nie przegrali ani jednego z pięciu sparingów, odnosząc cztery zwycięstwa i notując jeden remis. Pokonali Pogoń Grodzisk Mazowiecki (2:1), Polonię Warszawa (3:0), Bohemians (2:0) oraz ŁKS Łódź (3:0), a także zremisowali z Banikiem Ostrawa (2:2). Taka seria z pewnością pozytywnie wpływa na nastroje w zespole przed startem nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy.

Raków – Wisła, historia

Raków Częstochowa i Wisła Płock rywalizowały ze sobą również w poprzednim sezonie PKO BP Ekstraklasy. Oba spotkania zakończyły się zwycięstwami Nafciarzy, którzy znaleźli sposób na częstochowski zespół zarówno przed własną publicznością, jak i na wyjeździe. Medaliki będą miały więc dodatkową motywację, aby przerwać niekorzystną serię i zrewanżować się za ubiegłoroczne porażki już na inaugurację nowego sezonu.

Raków – Wisła, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego spotkania jest Raków Częstochowa. Jeśli rozważasz typ na wygraną podopiecznych Dawida Kroczka, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.62. W przypadku zwycięstwa Wisły Płock natomiast sięga nawet 5.75.

Raków Częstochowa Wisła Płock Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lipca 2026 22:09

Raków – Wisła, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Rakowa

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Raków – Wisła, przewidywane składy

Raków Częstochowa: Trelowski – Tudor, Racovitan, Svarnas – Silva, Repka, Kochergin, Ameyaw – Makuch, Emreli, Molnar

Wisła Płock: Leszczyński – Haglind-Sangre, Kamiński, Karamarko – Roglj, Pomorski, Pacheco, Kuchko, Gallapeni – Hamulić, Sekulski

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Raków – Wisła, transmisja meczu

Spotkanie Raków Częstochowa – Wisła Płock obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w serwisie streamingowym Canal+ Online, a także w usłudze STS TV.

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