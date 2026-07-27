Barcelona i Man City walczą o wielki talent. Pytali o gwiazdę Premier League

FC Barcelona szuka alternatywy dla Juliana Alvareza. Jedną z opcji jest Eli Junior Kroupi. Według Fabrizio Romano o napastnika pytał ostatnio również Manchester City.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Junior Kroupi na liście życzeń FC Barcelony i Man City

FC Barcelona cały czas nie sprowadziła nowego napastnika. Na dodatek pod znakiem zapytania stoi przyszłość Ferrana Torresa. Niewykluczone, że Hiszpan zostanie sprzedany jeszcze w trakcie letniego okna transferowego. Wymarzony transfer Katalończyków, czyli Julian Alvarez wydaje się mało realny do sfinalizowania. Dlatego pion sportowy pracuje nad innymi opcjami.

„Musimy popracować nad alternatywami. Deco pracuje konsekwentnie, wydajnie i dyskretnie, co udowodnił transfer Karima Adeyemiego. Widzieliśmy to również w przypadku Anthony’ego Gordona. Mamy alternatywy” – mówił Joan Laporta dla Mundo Deportivo.

Niewykluczone, że jedną z opcji jest Eli Junior Kroupi. Francuski talent w ostatnim czasie stał się jednym z głównych tematów w klubowych biurach, co potwierdził Fabrizio Romano. Jest to jednak jednie alternatywa w przypadku niepowodzenia z Julianem Alvarezem. Dodatkowo napastnik Bournemouth znalazł się także w kręgu zainteresowań Manchesteru City. Gigant Premier League miał nawet pytać o piłkarza.

Bournemouth nie ma zamiaru sprzedawać napastnika. Chcą za wszelką cenę go zatrzymać. W poprzednim sezonie 20-latek strzelił dla nich 13 goli w 33 meczach. Na Vitality Stadium gra od lutego 2025 roku. Wcześniej był związany z FC Lorient.