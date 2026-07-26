Zagłębie Lubin – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (27.07.2026)

Zagłębie Lubin - Piast Gliwice: typy i kursy na mecz 1. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w poniedziałek (27 lipca) o godzinie 19:00.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marcel Reguła

Zagłębie – Piast, typy bukmacherskie

Inauguracyjna kolejka w rozgrywkach PKO Ekstraklasy dobiegnie końca już w poniedziałek. Tego dnia zobaczymy w akcji Zagłębie Lubin, które przed własną publicznością zmierzy się z Piastem Gliwice. Oba zespoły liczą na udany początek sezonu i zrobią wszystko, aby dopisać do swojego dorobku komplet punktów. Spotkanie zapowiada się niezwykle wyrównanie, ponieważ zarówno Miedziowi, jak i podopieczni Daniela Myśliwca w ostatnich miesiącach przeszli sporo zmian kadrowych i będą chcieli jak najszybciej udowodnić swoją wartość.

Ja uważam, że poniedziałkowe starcie zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Zagłębia

Kacper STS 2.60 wygrana Zagłębia Zagraj!

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Zagłębie – Piast, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin ma za sobą całkiem udany okres przygotowawczy przed startem nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Miedziowi odnieśli trzy zwycięstwa, pokonując Podbrezovą (3:2), Pogoń Szczecin (2:0) oraz Chrobrego Głogów (3:0). Drużyna z Lubina zanotowała jednak również dwie porażki – z Banikiem Ostrawa (0:2) i Bohemians (0:2). Mimo tego podopieczni trenera przystępują do ligowej inauguracji z optymizmem.

Piast Gliwice nie zachwycał wynikami podczas letnich sparingów. Gliwiczanie wygrali z GKS-em Katowice (1:0) oraz Banikiem Ostrawa (1:0), zremisowali z Miedzią Legnica (2:2), ale przegrali z Rakowem Częstochowa (0:2) oraz Odrą Opole (0:2). Zespół będzie chciał jak najszybciej zostawić za sobą nieudane wyniki z okresu przygotowawczego i rozpocząć ligowe rozgrywki od zdobycia punktów.

Zagłębie – Piast, historia

Zagłębie Lubin i Piast Gliwice od lat toczą wyrównane boje na boiskach PKO Ekstraklasy. W poprzednim sezonie kibice byli świadkami dwóch emocjonujących spotkań. Jesienią zespoły podzieliły się punktami po remisie 2:2, natomiast w rundzie wiosennej lepsi okazali się Miedziowi, którzy zwyciężyli przed własną publicznością 3:1. Poniedziałkowy mecz będzie dla Piasta okazją do rewanżu, a dla Zagłębia szansą na podtrzymanie dobrej passy w starciach z gliwiczanami.

Zagłębie – Piast, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem poniedziałkowego zmagania jest Zagłębie Lubin. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.60. W przypadku zwycięstwa Piasta Gliwice natomiast sięga 2.90.

Zagłębie – Piast, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Zagłębia

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wygraną Piasta wygraną Zagłębia

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Zagłębie – Piast, przewidywane składy

Zagłębie Lubin: Burić – Grzybek, Orlikowski, Nalepa, Michalski, Corluka – Ligocki, Dąbrowski, Kocaba, Reguła – Szabo

Piast Gliwice: Gril – Borowski, Juande, Drapiński, Lewicki – Lokilo, Boisgard, Łabojko, Vallejo – Sanca, Felix

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Zagłębie – Piast, transmisja meczu

Spotkanie Zagłębie Lubin – Piast Gliwice obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na platformie streamingowej Canal+ Online, a także w usłudze STS TV.

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