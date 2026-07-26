Gol stadiony świata w Niecieczy! Ruch bił głową w mur [WIDEO]

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kamil Zapolnik

Piękny gol Kamila Zapolnika

Pierwszym niedzielnym spotkaniem pierwszej kolejki Betclic 1. ligi w nowym sezonie była niezwykle ciekawie zapowiadająca się rywalizacja Bruk-Bet Termaliki Nieciecza z zespołem Ruchu Chorzów. Przed pierwszym gwizdkiem arbitra wszystko wskazywało na to, że czeka nas bardzo wyrównane starcie.

Zdecydowanie lepiej w ten mecz weszli jednak piłkarze Niebieskich. To gości szybko przejęli kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami oraz zaczęli stwarzać groźne okazje pod bramką rywala. W pierwszych dziesięciu minutach mogło być już właściwie nawet dla nich 2:0. Przez cały czas jednak nie udawało się skierować piłki do siatki, a w efekcie tego coraz mocniej do gry zaczęła dochodzić drużyna Marcina Brosza. Gracze Termaliki skupiali się jednak na kontrach, które nie mogły znacząco zagrozić bramce Jakuba Wrąbla. Chorzowianie w końcówce pierwszej części zdobyli co prawda gola, ale arbiter po analizie VAR odgwizdał spalonego.

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Po zmianie stron mecz przybrał zdecydowanie inny obraz. To Termalica doszła do głosu i zaczęła stwarzać groźne sytuacje. Pierwsza z nich, tuż po rozpoczęciu gry, przyniosła gola, ale nie było to byle jakie trafienie. Pięknym, efektowym golem popisał się bowiem Kamil Zapolnik. Kapitan Bruk-Betu zdobył gola przewrotką, a to zwiastowało wiele emocji w kolejnych minutach.

Kamil Zapolnik z golem, o którym będzie się mówić 🫨



Przewrotka i 1:0 dla @BB_Termalica 👏



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Tak też było, ale Ruch długo nie mógł się otrząsnąć, dlatego też w 66. minucie drugi raz do siatki trafił Zapolnik, tym razem po dośrodkowaniu z rzutu wolnego. Wówczas sytuacja Niebieskich stała się już bardzo trudna. Z czasem zespół z Niecieczy oddał piłkę i pozwolił gościom prowadzić grę. Ci znów, podobnie jak w pierwszej połowie, stwarzali sobie mnóstwo sytuacji bramkowych, ale piłka w żaden sposób nie chciała wpaść do siatki. Nawet w doliczanym czasie gry Shuma Nagamatsu mógł zdobyć gola kontaktowego, ale przeniósł piłkę nad bramką. Finalnie więc Termalica wygrała 2:0.

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