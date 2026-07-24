Efektowny samobój. Tak zaczyna się nowy sezon 1. Ligi! [WIDEO]

18:47, 24. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Spotkanie Polonia Bytom - Warta Poznań rozpoczyna sezon na zapleczu Ekstraklasy. Pierwsze trafienie rozgrywek 1. Ligi okazało się bramką samobójczą.

Polonia Bytom
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Konrad Swierad / Arena Akcji/ Alamy Na zdjęciu: Polonia Bytom

1 liga: to premierowy gol sezonu

Na otwarcie sezonu 2026/27 Betclic 1. Ligi doszło do starcia Polonia BytomWarta Poznań. W premierowym spotkaniu zmagań na zapleczu Ekstraklasy 10. drużyna poprzednich rozgrywek podejmowała beniaminka. Faworytem byli oczywiście gospodarze.

Polonia objęła prowadzenie w 15. minucie. Lucjan Zieliński posłał mocne dośrodkowanie w pole karne, a Ołeksandr Azacki uprzedził Konrada Andrzejczaka i efektowną główką skierował piłkę do własnej bramki.

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Zaledwie 13 minut później Bytomianie powiększyli przewagę nad Poznaniakami. Zieliński po efektownym dryblingu dorzucił z lewej flanki, a Kamil Wojtyra celnym strzałem głową pokonał Leo Przybylaka.

Tak padła pierwsza bramka nowego sezonu:

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