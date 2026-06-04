Piotr Stokowiec z głośnym powrotem na ławkę trenerską!

Piotr Stokowiec został właśnie ogłoszony nowym trenerem Polonii Warszawa. Dla szkoleniowca to powrót do klubu po wielu latach przerwy.

fot. Bartlomiej Wisniewski / Alamy Na zdjęciu: Piotr Stokowiec

Piotr Stokowiec nowym trenerem Polonii Warszawa

Polonia Warszawa ma za sobą kolejną nieudaną walkę o powrót do PKO Ekstraklasy. Czarne Koszule minione rozgrywki zakończyły bowiem na 6. miejscu, przez co udało im się co prawda zagwarantować prawo gry w barażach, ale samo starcie z Wieczystą Kraków nie pozostawiło wątpliwości. Dlatego też właściwie tuż po nim pożegnano się z dotychczasowym trenerem, Mariuszem Pawlakiem.

Spekulacje co do jego następcy ruszyły momentalnie, ale od samego początku numerem jeden był Piotr Stokowiec. To też potwierdziło się dzisiaj, gdy Polonia Warszawa już oficjalnie poinformowała o podpisaniu umowy z tym doświadczonym szkoleniowcem. Kontrakt obowiązywać będzie do końca czerwca 2029 roku.

– Wracam do miejsca bliskiego mojemu sercu. Cieszę się, że wracam do zupełnie innej rzeczywistości, do klubu stabilnego, poukładanego, który ma wszelkie podstawy by walczyć o sukcesy. Mam nadzieję dołożyć swoją cegiełkę do odbudowy pozycji Polonii w polskiej piłce – powiedział szkoleniowiec po podpisaniu kontraktu w rozmowie z mediami klubowymi Polonii.

Piotr Stokowiec ostatnio związany był z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, gdzie notował bardzo dobre wyniki, szczególnie w rundzie jesiennej. Naturalnie były trener m.in. Lechii Gdańsk w przeszłości pracował już przy Konwiktorskiej na poziomie PKO Ekstraklasy.

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