Milan zainteresowany piłkarzem Arsenalu! To wymarzony transfer Amorima

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ethan Nwaneri łączony z AC Milanem

AC Milan rozpoczął poszukiwania wzmocnień ofensywy i skierował swoją uwagę w stronę Arsenalu. Na radarze Rossonerich znalazł się Ethan Nwaneri, który jest postrzegany jako jeden z najbardziej utalentowanych młodych zawodników w Anglii. Jak informuje „Corriere dello Sport”, 19-latek ma być wymarzonym wzmocnieniem samego Rubena Amorima.

Nowy pomocnik, który mógłby zwiększyć możliwości portugalskiego szkoleniowca w grze do przodu, jest celem AC Milanu. Ethan Nwaneri idealnie wpisuje się w profil poszukiwanego piłkarza, ponieważ mimo młodego wieku już zdążył zwrócić na siebie uwagę podczas występów zarówno w barwach Arsenalu, jak i Olympique Marsylii. Rossoneri wierzą, że Anglik ma ogromny potencjał i w przyszłości może stać się ważną postacią europejskiego futbolu.

Arsenal na ten moment nie podjął decyzji w sprawie przyszłości swojego wychowanka. Ethan Nwaneri jest uważany za jeden z największych talentów w klubie, dlatego ewentualne negocjacje z AC Milanem nie będą należały do łatwych. Włoski klub musi liczyć się z tym, że sprowadzenie młodego pomocnika może wymagać dużej inwestycji.

Ethan Nwaneri drugą część minionego sezonu spędził w Olympique Marsylii. 19-latek rozegrał 11 spotkań dla francuskiego klubu. Udało mu się zdobyć dwie bramki, a także zaliczył jedną asystę.