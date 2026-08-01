Milan zainteresowany piłkarzem Arsenalu! To wymarzony transfer Amorima

22:21, 1. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Corriere dello Sport

AC Milan zaczęła spoglądać w kierunku Arsenalu. Na celowniku Rossonerich znalazł się Ethan Nwaneri. Utalentowany Anglik jest wymarzonym wzmocnieniem Rubena Amorima - donosi "Corriere dello Sport".

Ruben Amorim
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ethan Nwaneri łączony z AC Milanem

AC Milan rozpoczął poszukiwania wzmocnień ofensywy i skierował swoją uwagę w stronę Arsenalu. Na radarze Rossonerich znalazł się Ethan Nwaneri, który jest postrzegany jako jeden z najbardziej utalentowanych młodych zawodników w Anglii. Jak informuje „Corriere dello Sport”, 19-latek ma być wymarzonym wzmocnieniem samego Rubena Amorima.

Nowy pomocnik, który mógłby zwiększyć możliwości portugalskiego szkoleniowca w grze do przodu, jest celem AC Milanu. Ethan Nwaneri idealnie wpisuje się w profil poszukiwanego piłkarza, ponieważ mimo młodego wieku już zdążył zwrócić na siebie uwagę podczas występów zarówno w barwach Arsenalu, jak i Olympique Marsylii. Rossoneri wierzą, że Anglik ma ogromny potencjał i w przyszłości może stać się ważną postacią europejskiego futbolu.

Arsenal na ten moment nie podjął decyzji w sprawie przyszłości swojego wychowanka. Ethan Nwaneri jest uważany za jeden z największych talentów w klubie, dlatego ewentualne negocjacje z AC Milanem nie będą należały do łatwych. Włoski klub musi liczyć się z tym, że sprowadzenie młodego pomocnika może wymagać dużej inwestycji.

Ethan Nwaneri drugą część minionego sezonu spędził w Olympique Marsylii. 19-latek rozegrał 11 spotkań dla francuskiego klubu. Udało mu się zdobyć dwie bramki, a także zaliczył jedną asystę.

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