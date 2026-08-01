Dramat Bednarka. To wywołało kontuzję Polaka

22:44, 1. sierpnia 2026 23:36, 1. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Porto prowadzi w pojedynku z Torreense o Superpuchar Portugalii, ale musi radzi sobie bez kluczowego zawodnika. Jan Bednarek nie wyszedł na drugą połowę starcia w Coimbrze.

Jan Bednarek
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Miguel Lemos/ ZUMA Press Wire/ Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek z kontuzją. Zagrał tylko 45 minut

Wyraźnym faworytem starcia o Superpuchar Portugalii było Porto. Jednak mistrzowie kraju dopiero w 38. minucie znaleźli sposób na defensywę Torreense. Niżej notowany rywal przez długi czas skutecznie się bronił, ale przy strzale Victora Froholdta Adriel był już bez szans.

Smoki zeszły na przerwę z jednobramkowym prowadzenie. Natomiast na drugą połowę wyszły w nieco zmienionym składzie. Porto musiało radzić sobie bez jednego z Polaków – Jan Bednarek nie był w stanie kontynuować gry.

Obrońca już w w 6. minucie doznał urazu, który ostatecznie wykluczył go z dalszej rywalizacji. Ogromny wpływ na kontuzję 30-latka miał fatalny stan murawy na Estádio Cidade de Coimbra. Reprezentanta Biało-Czerwonych zmienił Alan Varela, nominalny środkowy pomocnik.

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