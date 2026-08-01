Bednarek z kontuzją. Zagrał tylko 45 minut
Wyraźnym faworytem starcia o Superpuchar Portugalii było Porto. Jednak mistrzowie kraju dopiero w 38. minucie znaleźli sposób na defensywę Torreense. Niżej notowany rywal przez długi czas skutecznie się bronił, ale przy strzale Victora Froholdta Adriel był już bez szans.
Smoki zeszły na przerwę z jednobramkowym prowadzenie. Natomiast na drugą połowę wyszły w nieco zmienionym składzie. Porto musiało radzić sobie bez jednego z Polaków – Jan Bednarek nie był w stanie kontynuować gry.
Obrońca już w w 6. minucie doznał urazu, który ostatecznie wykluczył go z dalszej rywalizacji. Ogromny wpływ na kontuzję 30-latka miał fatalny stan murawy na Estádio Cidade de Coimbra. Reprezentanta Biało-Czerwonych zmienił Alan Varela, nominalny środkowy pomocnik.