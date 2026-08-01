Porto rozpoczyna sezon 2026/27 od zwycięstwa w meczu o Superpuchar Portugalii. Smoki pokonały niżej notowane Torreense. Jak zaprezentowali się Polacy?

Joao Gregorio/ ZUMA Press Wire/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Porto z udanym otwarciem sezonu. Grało dwóch Polaków

Nic nie wskazywało na to, by Porto, a więc mistrz kraju, mogło zostać zaskoczone przez Torreense. Smoki były wyraźnym faworytem starcia o o Superpuchar Portugalii. W podstawowym składzie ekipy Francesco Fariolego znalazło się dwóch reprezentantów Polski.

Zespół Dragões oddał łącznie 12 strzałów, a cztery z nich były celne. Rywale mogli pochwalić się zbliżonymi statystykami – 14 uderzeń, z których cztery zmusiły Diogo Costę do interwencji. Pierwsza i jedyna bramka rywalizacji na na Estádio Cidade de Coimbra padła w 38. minucie. Victor Froholdt skorzystał z dogrania Pepe i pokonał Adriela.

FC Porto wychodzi na prowadzenie i przybliża się do zwycięstwa w Superpucharze Portugalii!



Transmisja meczu 👉 https://t.co/dZ36GmzOYA pic.twitter.com/zBcChMehsm — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 1, 2026

Jak spisali się Polacy? Jan Bednarek nie wyszedł na drugą połowę – 30-latek doznał kontuzji. Jakub Kiwior rozegrał pełne spotkanie, a w 90. minucie obejrzał żółtą kartkę. Natomiast Oskar Pietuszewski cały mecz spędził na ławce rezerowych.