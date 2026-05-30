Polonia Warszawa zdecydowała ws. trenera. Wszystko już jasne

Mariusz Pawlak odchodzi z Polonii Warszawa

Polonia Warszawa rzutem na taśmę wywalczyła awans do baraży o PKO BP Ekstraklasę. Czarne Koszule w dramatycznych okolicznościach pokonały Odrę Opole (2:1), a zwycięskiego gola w 98. minucie strzelił Łukasz Zjawiński. W półfinale baraży zespół ze stolicy zmierzył się z Wieczystą Kraków. Spotkanie było bardzo zacięte i zakończyło się porażką Polonii (2:3).

W ostatnich tygodniach przyszłość Mariusza Pawlaka była coraz częściej tematem spekulacji. W sobotę stołeczny klub ostatecznie potwierdził zakończenie współpracy z 54-letnim trenerem. Szkoleniowiec prowadził Polonię od sierpnia 2024 roku. W tym czasie poprowadził drużynę w 68 spotkaniach. Łącznie odniósł 33 zwycięstwa, zanotował 15 remisów i poniósł 20 porażek.

Władze klubu już rozpoczęły pracę nad wyborem nowego trenera. W mediach pojawiły się informacje, że na liście kandydatów znajduje się Piotr Stokowiec, który niedawno zakończył pracę w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Co ciekawe, szkoleniowiec ten rozpoczynał swoją karierę trenerską przy Konwiktorskiej.

Informujemy, że Trener Mariusz Pawlak z dniem dzisiejszym oficjalnie przestał pełnić funkcję pierwszego trenera Polonii Warszawa.



— Polonia Warszawa (@Polonia1911) May 30, 2026

– Dziękujemy trenerowi Pawlakowi za jego pracę, zaangażowanie i wkład w rozwój drużyny. To był okres pełen wyzwań, ale również momentów, które pokazały potencjał tego zespołu. Doceniamy jego profesjonalizm oraz codzienną pracę na rzecz Polonii. Życzymy mu powodzenia i wielu sukcesów w dalszej karierze – podkreślił właściciel Polonii, Grégoire Nitot.

– Dziękuję wszystkim, którzy byli częścią tej wspólnej historii i wierzyli w nasz projekt. Życzę Polonii samych sukcesów w najbliższej przyszłości – zaznaczył Pawlak.