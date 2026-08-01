Królewski ocenił mecz z Piastem. „Każda taka osoba się myli”

Konrad Świerad/Alamy Live News Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Królewski: bez wniosków na tym etapie sezonu

Zwycięstwo i porażka – Wisła Kraków rozpoczęła sezon od triumfu w starciu z GKS-em Katowice, a następnie musiała uznać wyższość Piasta Gliwice. Postawę swojej drużyny ocenił Mariusz Jop. Na temat pojedynku z ekipą Daniela Myśliwca wypowiedział się także Jarosław Królewski.

– Być może jestem zbyt analityczny, zbyt zaangażowany i zbyt spokojny, by oceniać poszczególne mecze w sposób emocjonalny. Każdy wynik do 5.–7. kolejki jest pewną anomalią z punktu widzenia prognozowania i matematyki – napisał prezes Białej Gwiazdy na portalu X.

– Na tym etapie nie da się jeszcze o żadnej drużynie powiedzieć niczego ostatecznego – ani pozytywnego, ani negatywnego. Można oceniać przede wszystkim ambicję i zaangażowanie. Każdy, kto już teraz wyciąga daleko idące wnioski, po prostu się myli – i te pozytywne i negatywne – kontynuował Królewski.

– Jestem zadowolony z postawy mojej drużyny. Reszta należy do analizy naszego sztabu i zespołu analitycznego. Przegraliśmy zasłużenie. Ekstraklasa to liga pragmatyzmu. Dziękuję, że byliście dziś z nami. ESA uczy jak ważne są szczegóły – zakończył właściciel Wisły.