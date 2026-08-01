Frederiksen mówi o wygranej. Lech miał „gorzej”

21:47, 1. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Lech Poznań

Lech Poznań pokonał Wieczystą Kraków i sięgnął po premierową wygraną w nowym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Mecz podsumował Niels Frederiksen, szkoleniowiec Kolejorza.

Niels Frederiksen
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ZUMA Press, Inc/ Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech triumfuje w Krakowie. Frederiksen ocenia mecz

Zwycięstwo, zwycięstwo, remis, porażka i zwycięstwo – takim bilansem w sezonie 2026/27 legitymuje się Lech Poznań. Mistrzowie Polski mają już na koncie wygraną w Superpucharze i el. do Ligi Mistrzów, ale dopiero teraz przyszedł pierwszy triumf w PKO BP Ekstraklasie. Jak sukces w starciu z Wieczystą Kraków ocenił Niels Frederiksen?

– Po pierwsze, to bardzo ważne zwycięstwo dla nas. Wróciliśmy na odpowiednie tory po tym trudnym doświadczeniu ze środy. To było ważne także pod kątem fizycznym. Mieliśmy 120 minut w nogach, długą podróż autokarem, a do tego doszły okoliczności pogodowe – stwierdził szkoleniowiec z Danii, cytowany przez klubowe media.

– Jasne, one były takie same dla obu drużyn, ale sprawiały, że wymagania przed nami postawione były jeszcze trudniejsze. Niewiarygodne, jak gorąco było. Pociłem się, stojąc przy linii, a co dopiero piłkarze – dodał trener Lecha.

– Ciężko mi przypomnieć sobie taki mecz, praktycznie wszyscy piłkarze upadli na murawę i leżeli na trawie po końcowym gwizdku sędziego. Z tego powodu to był trudny i wręcz ekstremalny mecz. Ważne, że udało się wygrać i odbić po tych trudnych dla nas dniach – zakończył Frederiksen.

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