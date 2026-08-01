ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Benjamin Sesko pozostaje celem Bayernu Monachium

Bayern Monachium wciąż jest w trakcie budowy składu na przyszły sezon. Mistrzowie Niemiec nie podchodzą zbyt szaleńczo, ponieważ na ten moment nie dokonali wielu wzmocnień. Najgłośniej w mediach w kontekście przeprowadzki do zespołu z Bawarii mówiło się o Julesie Koundie. Finalnie jednak ucichł temat transferu obrońcy FC Barcelony.

Tymczasem Christian Falk zdradził przyszłościowe plany Bayernu Monachium. Otóż marzeniem Bawarczyków pozostaje sprowadzenie Benjamina Sesko. Słoweniec obecnie jest czołowym graczem Manchesteru United, więc ciężko im będzie przeprowadzić ten transfer. Napastnik jest jednak traktowany jako gracz, który kiedyś może wejść w buty Harry’ego Kane’a.

– To prawda. Benjamin Sesko nadal jest na liście i to piłkarz, którym Bayern Monachium jest bardzo zainteresowany. Być może, jeśli będzie miał problemy w Premier League, to wrócą do tego pomysłu. Plan na przyszłość zakłada sprowadzenie kolejnego napastnika, który mógłby zostać następcą Harry’ego Kane’a, ale również grać w systemie z dwoma napastnikami – powiedział Christian Falk.

Benjamin Sesko do tej pory rozegrał 32 spotkania w koszulce Manchesteru United. Reprezentant Słowenii strzelił 12 goli, a także zaliczył jedną asystę.