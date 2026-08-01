Tottenham Hotspur ma zamiar przeprowadzić wielki transfer. Na radarze Kogutów znajduje się Cody Gakpo. Liverpool natomiast wycenia Holendra na 72 miliony funtów - informuje "GiveMeSport".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Cody Gakpo priorytetem Tottenhamu Hotspur! Ogromne oczekiwania Liverpoolu

Tottenham Hotspur tego lata może przeprowadzić głośny ruch transferowy. „GiveMeSport” donosi, że Koguty są zainteresowane pozyskaniem Cody’ego Gakpo, który znalazł się na ich radarze. Liverpool nie zamierza jednak łatwo rozstawać się z reprezentantem Holandii i oczekuje za niego bardzo wysokiej kwoty. Włodarze The Reds wyceniają swojego zawodnika na około 72 miliony funtów.

Cody Gakpo od momentu dołączenia do Liverpoolu pozostaje ważnym elementem zespołu. Holender może występować zarówno na skrzydle, jak i w roli napastnika, dzięki czemu daje trenerowi wiele możliwości w ustawieniu ofensywy. Tottenham Hotspur szuka natomiast zawodnika, który mógłby zwiększyć rywalizację w ataku i stać się jednym z kluczowych graczy w drużynie prowadzonej przez Roberto De Zerbi.

Liverpool nie jest zmuszony do sprzedaży swojego piłkarza, dlatego ewentualne negocjacje z Tottenhamem Hotspur nie będą należały do łatwych. Wysoka cena może skutecznie odstraszyć część zainteresowanych klubów, ale Koguty już udowodniły, że są gotowe inwestować duże pieniądze w wzmocnienia. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy Londyńczycy zdecydują się spełnić oczekiwania finansowe The Reds.

Dotychczas Cody Gakpo rozegrał 180 spotkań w koszulce Liverpoolu. Reprezentant Holandii zdołał strzelić 50 goli, a także zaliczył 23 asysty.