Lewandowski dostał propozycję życia! To może być koniec w Barcelonie

Robert Lewandowski może być o krok od zakończenia swojej przygody z FC Barceloną. Według ustaleń WP SportoweFakty zawodnik otrzymał ogromną ofertę z Arabi Saudyjskiej.

Gigant ruszył po Lewandowskiego. Oferta zwala z nóg

Robert Lewandowski coraz poważniej rozważa transfer do Arabii Saudyjskiej. Jak informuje serwis WP SportoweFakty. kapitan reprezentacji Polski prowadzi rozmowy z Al-Hilal i dostał już oficjalną propozycję kontraktu. Saudyjski klub ma oferować napastnikowi aż 90 milionów euro za jeden sezon gry.

Według źródła Al-Hilal jest obecnie najbardziej konkretnym kierunkiem dla 37-letniego zawodnika. Klub chce przekonać Lewandowskiego nie tylko gigantycznymi pieniędzmi, ale również ambitnym projektem sportowym. Drużynę prowadzi Simone Inzaghi, a w składzie znajdują się znani piłkarze światowego formatu.

Temat odejścia Polaka z Barcelony pojawia się od wielu tygodni. WP SportoweFakty podkreśla, że problemem nie były wyłącznie kwestie finansowe. Lewandowski miał usłyszeć, że w kolejnym sezonie jego rola w drużynie się nie zmieni i nadal będzie głównie rezerwowym. Dla tak ambitnego zawodnika było to trudne do zaakceptowania.

💥Czy to koniec sagi związanej z R. Lewandowskim? Możliwe. Według moich informacji kapitan kadry – przynajmniej na tę chwilę – trafi do arabskiego Al-Hilal. Rozmowy trwają.https://t.co/nsZE27inUT — Jarosław Koliński (@JareKolinski) May 13, 2026

Według ustaleń źródła napastnik bierze pod uwagę również dobro reprezentacji Polski. Saudi Pro League ma dać mu możliwość regularnej gry przy mniejszych obciążeniach treningowych, co mogłoby pomóc utrzymać odpowiednią formę i zdrowie przed kolejnymi zgrupowaniami kadry.

Al-Hilal jest jedną z najmocniejszych ekip w Arabii Saudyjskiej i regularnie walczy o najważniejsze trofea. Wszystko wskazuje na to, że właśnie tam może trafić Lewandowski, jeśli ostatecznie zdecyduje się opuścić Barcelonę.