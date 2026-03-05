Kulesza nie ma wątpliwości. „To oni stoją za decyzją Śląska”

"Wiemy, że to nie jest decyzja klubu, tylko to jest decyzja kibiców. Nie oszukujmy się" - powiedział Cezary Kulesza w rozmowie z "TVP Sport" komentując sprawę niewpuszczenia kibiców Wisły Kraków przez Śląsk Wrocław.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

„To nie jest decyzja Śląska Wrocław”

Śląsk Wrocław zdecydował się nie wpuścić kibiców Wisły Kraków na zaplanowany na sobotę 7 marca mecz Betclic 1. ligi, który miał być prawdziwym świętem futbolu. To właśnie od tej decyzji, która miała miejsce już kilka dni temu, rozpoczęła się wielka awantura, która zakończyła się (przynajmniej na ten moment) bezprecedensową decyzją Białej Gwiazdy, a więc poddaniem meczu walkowerem. Jarosław Królewski zdecydował bowiem, że drużyna nie pojedzie do Wrocławia na mecz.

Niemniej jednym z najbardziej zapalnych punktów całej sprawy jest fakt, że prezes Śląska Wrocław Remigiusz Jezierski miał być naciskany przez pseudokibiców do podjęcia takiej, a nie innej decyzji ws. fanów z Krakowa. To oznaczałoby z pewnością jeden z najdziwniejszych momentów w ostatnich latach, kiedy to kibice decydowaliby o tym, kto może wejść na stadion, a nie władze klubu. To jednak właśnie potwierdza Cezary Kulesza.

– Wiemy, że to nie jest decyzja klubu, tylko to jest decyzja kibiców. Nie oszukujmy się – powiedział Cezary Kulesza, prezes PZPN, w rozmowie z „TVP Sport”.

Co warte zwrócenia uwagi, prezes federacji mówi kategoryczne „wiemy”, a nie spekuluje na ten temat. To istotny szczegół, który z pewnością może rzucić nowe światło na potencjalne kary dla klubu, o których także mówił Kulesza, a więcej o nich piszemy TUTAJ.

