Wisła Kraków poznała decyzję kolejnego klubu ws. wpuszczenia kibiców!

21:57, 5. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Arkadiusz Wiśniewski, X

Wisła Kraków opuści mecz ze Śląskiem Wrocław z powodu braku kibiców. Inny scenariusz będzie miał miejsce podczas kolejnego wyjazdu Białej Gwiazdy, gdy zmierzy się ona z Odrą Opole. Prezydent miasta poinformował, że fani Wisły wejdą na stadion.

Piłkarze Wisły Kraków
Robert Skalski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Odra Opole wpuści kibiców Wisły Kraków

Wisła Kraków ostatecznie zdecydowała się zbojkotować mecz ze Śląskiem Wrocław i pozostać w Krakowie. Spowodowane jest to decyzją Wrocławian, którzy postanowili odmówić przyjęcia kibiców gości z powodów bezpieczeństwa. Nie jest jednak tajemnicą, że wpływ na taki stan rzeczy miały nie tylko kwestie merytoryczne, ale także naciski na władze drużyny z Dolnego Śląska. Mówił o tym chociażby Cezary Kulesza i Jarosław Królewski.

Niemniej sobotni mecz Śląska Wrocław z Wisłą Kraków zakończy się walkowerem na korzyść tych pierwszych, ale rodzi się pytanie, co dalej? Czy kibice drużyny spod Wawelu będą wpuszczani na kolejne mecze i czy coś zmieni się w kwestii przepisów. Ta druga sprawa pozostaje otwarta, ale odpowiedź na pierwszą jest optymistyczna. Odra Opole, z którą Wisła Kraków rozegra kolejny wyjazdowy mecz, poinformowała bowiem, że wpuści kibiców gości na swój stadion. Zrobił to konkretnie prezydent miasta na platformie X (dawniej Twitter).

Czy Odra Opole dopisze sobie trzy punkty za mecz z Wisłą Kraków? Wystarczy nie wpuścić kibiców gości na mecz. Tak robi Śląsk Wrocław [oryginalnie emotikon puszczający oko – red.]. A poważnie – w tym konflikcie piłka i jej kibice tracą najbardziej. Pomimo niezasłużonych i niesportowych komentarzy Pana Jarosława Królewskiego po remisie Odry w Krakowie w rundzie jesiennej, 21 marca – w pierwszą rocznicę otwarcia Itaka Arena – zapraszamy piłkarzy i kibiców Wisły na Stadion! Niech wygra lepszy! Niech wygra sport i widowisko na które czekają kibice – napisał Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola na platformie X>

Zobacz także: Wisła Kraków zdecydowała ws. meczu ze Śląskiem! Bezprecedensowy ruch