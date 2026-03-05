Wisła Kraków zdecydowała ws. meczu ze Śląskiem! Bezprecedensowy ruch

19:42, 5. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Jarosław Królewski, X

Wisła Kraków ostatecznie zdecydowała ws. sobotniego spotkania ze Śląskiem Wrocław. Biała Gwiazda nie zagra ligowego meczu, a więc odda go walkowerem. "Decyzja jest nieodwołalna i nienegocjowalna" - napisał Jarosław Królewski.

Jarosław Królewski
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła ostatecznie nie zagra ze Śląskiem Wrocław

Wisła Kraków w sobotni wieczór zmierzyć miała się ze Śląskiem Wrocław w ramach 24. kolejki Betclic 1. ligi. W ostatnich dniach wokół tego meczu działo się jednak bardzo dużo, a emocje sięgały zenitu. Wszystko przez fakt, że klub z Dolnego Śląska odmówił przyjęcia fanów gości, uzasadniając to względami bezpieczeństwa.

Jak się okazało z czasem, prezes Remigiusz Jezierski miał być naciskany przez pseudokibiców Wrocławian, o czym sam powiedział podczas trójstronnej rozmowy z Jarosławem Królewskim oraz Cezarym Kuleszą. Z tego też powodu Biała Gwiazda zagroziła, że jej drużyna zostanie w Krakowie, jeśli kibice gości nie będą mogli wejść na stadion. Słowa stały się czynami i Wisłą Kraków poinformowała o swojej ostatecznej decyzji w tej sprawie, a mianowicie, że drużyna nie zagra w ten weekend ligowego meczu. To oznacza, że odda starcie walkowerem; sytuacja jest więc absolutnie bezprecedensowa.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Podjąłem ostateczną i nieodwołalną decyzję: piłkarze Wisły Kraków nie zagrają w ten weekend meczu ligowego we Wrocławiu. Ta decyzja jest nieodwołalna i nienegocjowalna – napisał Jarosław Królewski w mediach społecznościowych.

Mimo wszystkich podjętych prób, z ogromnym żalem i rozdartym sercem muszę stwierdzić, że nie udało mi się zmienić otaczającej nas rzeczywistości. Kibice Wisły Kraków nie będą mogli obejrzeć meczu z trybun stadionu we Wrocławiu. Mimo walki i wielu rozmów, nie udało się. Każdy z Was może sam ocenić skalę kłamstw, obłudy i cynizmu, których doświadczyliśmy w ostatnich dniach – dodał.

Chciałbym przeprosić wszystkich pracowników klubu, nasz sztab szkoleniowy, zawodników, trenerów, sponsorów, partnerów oraz każdego, kogo ta decyzja dotknie bezpośrednio lub pośrednio. Są jednak w życiu momenty, kiedy – jak mawiają klasycy – są rzeczy, które warto zrobić, nawet jeśli się to nie opłaca. Wierzę, że Wiślacy oraz wszyscy Ci, którym zależy na zmianach w polskiej piłce nożnej, zrozumieją jej sens – argumentował prezes i właściciel klubu spod Wawelu.

Zobacz także: Komenda Główna Policji reaguje ws. meczu Śląsk – Wisła Kraków!