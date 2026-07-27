Nie tylko Al-Hilal. Bułka ma na stole oferty z mocnych lig w Europie

Marcin Bułka jeszcze tego lata może opuścić Neom SC. Wiadomo o zainteresowaniu Al-Hilal. Z informacji Mateusza Borka wynika, że bramkarzem interesują się również kluby z Anglii i Francji.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Bułka przebiera w ofertach! Anglia i Francja to realny kierunek

Marcin Bułka na pewno nie zaliczy ostatniego sezonu do najlepszych w karierze. Niedługo po tym, jak podpisał kontrakt w Arabii Saudyjskiej, doznał poważnej kontuzji. Zerwanie więzadeł krzyżowych oznaczało kilkumiesięczną przerwę w grze. Na boisko wrócił pod koniec kwietnia. Łącznie w barwach Neom SC zdołał wystąpić tylko osiem razy.

Po jednym sezonie w beniaminku Saudi Pro League niewykluczone, że Bułka zmieni klub. Ostatnio media informowały, że prowadzi rozmowy z Al-Hilal, czyli wicemistrzem kraju. Okazuje się, że saudyjski gigant to tylko jedna z wielu opcji dla 26-latka.

Mateusz Borek z Kanału Sportowego ujawnił inne ciekawe opcje transferowe bramkarza. Na stole pojawiły się wstępne propozycje z Francji i Anglii. Dokładne nazwy nie zostały podane, ale dziennikarz wspomniał o Olympique Marsylii. Z kolei drużynę z Premier League nazwał „naprawdę fajnym klubem”. W grę wchodzi transfer definitywny lub wypożyczenie. Jedynym problemem jest wysokie wynagrodzenie, jakie inkasuje Bułka. Reprezentant Polski zarabia ok. 10 milionów euro rocznie za grę w barwach Neom SC.

Bułka ma całkiem bogate CV, ponieważ był związany w przeszłości m.in. z Paris Saint-Germain oraz Chelsea. Przed transferem do Arabii Saudyjskiej grał w Nicei w latach 2021-2025. Na poziomie Ligue 1 rozegrał 73 spotkania.