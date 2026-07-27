Wisła Kraków musi to załatwić. Królewski uspokaja kibiców

14:35, 27. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Meczyki

Wisła Kraków musi wyjaśnić kwestię wygasających umów. Spora grupa piłkarzy jest związana z nią tylko do przyszłego roku. Jarosław Królewski na kanale "Meczyki" zapowiada, że wkrótce kibice powinni się doczekać rezultatów rozmów.

Kacper Duda
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fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Kacper Duda

Wisła zajmie się nowymi umowami

Wisła Kraków pokonała GKS Katowice 2-1 na inauguracje sezonu Ekstraklasy. W klubie panuje duże zadowolenie i optymizm, choć to dopiero początek drogi. Nadrzędnym celem ekipy Mariusza Jopa jest utrzymanie w rozgrywkach, natomiast w przypadku lepszych wyników można oczywiście powalczyć o coś więcej.

Kibice chwalą obecną sytuację kadrową i działania klubu na rynku transferowym. Do tej pory sprowadzono czterech nowych piłkarzy, a w perspektywie jest jeszcze wzmocnienie środka pola. Powodem do obaw są natomiast wygasające w przyszłym roku kontrakty – mowa tu o takich gwiazdach, jak Raoul Giger, Frederico Duarte, Kacper Duda, Mariusz Kutwa, Julian Lelieveld czy Julius Ertlthaler.

O tę sprawę zapytano Jarosława Królewskiego podczas transmisji na kanale „Meczyki”. Szef Wisły Kraków zapowiedział, że wkrótce powinno dojść do konkretów i komunikatów, które ucieszą kibiców. Wcześniej ujawniał też, że są prowadzone rozmowy z zawodnikami, których Biała Gwiazda pragnie zatrzymać za wszelką cenę.

Wisła po 1. kolejce jest współliderem Ekstraklasy, a w przyszły weekend zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Płock, która również ma na swoim koncie trzy punkty. Zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja.

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