Wisła Kraków musi to załatwić. Królewski uspokaja kibiców

Wisła zajmie się nowymi umowami
Wisła Kraków pokonała GKS Katowice 2-1 na inauguracje sezonu Ekstraklasy. W klubie panuje duże zadowolenie i optymizm, choć to dopiero początek drogi. Nadrzędnym celem ekipy Mariusza Jopa jest utrzymanie w rozgrywkach, natomiast w przypadku lepszych wyników można oczywiście powalczyć o coś więcej.
Kibice chwalą obecną sytuację kadrową i działania klubu na rynku transferowym. Do tej pory sprowadzono czterech nowych piłkarzy, a w perspektywie jest jeszcze wzmocnienie środka pola. Powodem do obaw są natomiast wygasające w przyszłym roku kontrakty – mowa tu o takich gwiazdach, jak Raoul Giger, Frederico Duarte, Kacper Duda, Mariusz Kutwa, Julian Lelieveld czy Julius Ertlthaler.
O tę sprawę zapytano Jarosława Królewskiego podczas transmisji na kanale „Meczyki”. Szef Wisły Kraków zapowiedział, że wkrótce powinno dojść do konkretów i komunikatów, które ucieszą kibiców. Wcześniej ujawniał też, że są prowadzone rozmowy z zawodnikami, których Biała Gwiazda pragnie zatrzymać za wszelką cenę.
Wisła po 1. kolejce jest współliderem Ekstraklasy, a w przyszły weekend zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Płock, która również ma na swoim koncie trzy punkty. Zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja.