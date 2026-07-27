Julian Alvarez może opuścić La Ligę. Ten kierunek wchodzi w grę

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

PSG wygra wyścig o podpis Juliana Alvareza?

Julian Alvarez chce opuścić Atletico Madryt podczas trwającego letniego okienka transferowego. Dwudziestosześcioletni napastnik marzy o przeprowadzce do Barcelony, jednak taki scenariusz wydaje się mało realny. Stołeczny klub nie zamierza bowiem wzmacniać ligowego rywala i nie planuje podejmować negocjacji z Katalończykami w sprawie sprzedaży jednej ze swoich największych gwiazd.

W związku z tym coraz bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest transfer rozchwytywanego Argentyńczyka do innej ligi. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jego sytuację uważnie monitoruje Paris Saint-Germain, które od dłuższego czasu interesuje się Alvarezem. Sam zawodnik nie wyklucza przenosin do francuskiego giganta, choć na stole ma również ofertę od Arsenalu.

Alvarez trafił do Atletico Madryt latem 2024 roku po znakomitym okresie spędzonym w Manchesterze City. Warto dodać, że snajper wraz z reprezentacją Argentyny sięgnął po mistrzostwo świata w 2022 roku. Dotychczas w barwach ekipy Los Rojiblancos rozegrał 106 spotkań, zdobył 49 bramek i zanotował 17 asyst, potwierdzając swoją klasę na najwyższym poziomie.