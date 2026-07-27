Jagiellonia Białystok złożyła ofertę za Williama Milovanovicia. GAIS jednak odrzuciło propozycję za Szweda. Pomocnikiem interesują się także inne zespoły - przekazuje Fotbolltransfers.com.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

William Milovanović nie trafi do Jagiellonii Białystok? Oferta odrzucona

Jagiellonia Białystok nie zakończyła się jeszcze pracy nad wzmocnieniem kadry. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że na celowniku Dumy Podlasia jest William Milovanović. Tymczasem serwis Fotbolltransfers.com zdradza, że szwedzki pomocnik oddalił się od przeprowadzki do PKO Ekstraklasy. GAIS, obecny pracodawca 24-latka, zdecydował się odrzucić ofertę.

Transfer Williama Milovanovicia do Jagiellonii Białystok stanął zatem pod dużym znakiem zapytania. Nie poznaliśmy powodów, dlaczego GAIS odrzuciło propozycję polskiego klubu. Z pewnością Szwedzi liczą, że zarobią większe pieniądze, ponieważ Duma Podlasia nie jest jedynym zespołem, który chce 24-latka. Zawodnik znajduje się również w kręgu zainteresowań Sportingu Braga, Casia Pii, FC Koln oraz FC Lugano.

Nie jest jeszcze przesądzone, że William Milovanović nie trafi do Jagiellonii Białystok. Władze podlaskiego zespołu muszą być cierpliwe, jeśli chcą pozyskać Szweda. Niewątpliwie byłby to jeden z największych transferów tego lata w PKO Ekstraklasie. 24-latek jest gwarancją wysokiej jakości, która powinna wyróżniać się na polskich boiskach.

William Milovanović dotychczas rozegrał 67 spotkań w koszulce GAIS. Szwedzki pomocnik zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył dziewięć asyst.