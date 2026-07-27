Pietuszewski walczy z czasem. Nowe wieści ws. kontuzji Polaka

Oskar Pietuszewski doznał niedawno kontuzji mięśniowej, przez co jego występ w Superpucharze Portugalii stanął pod znakiem zapytania. Według serwisu bolanarede.pt, Polak poczynił postępy i niewykluczone, że zdąży na mecz o Superpuchar Portugalii.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski wraca do zdrowia. Może zagrać o Superpuchar Portugalii

Kilka dni temu media obiegła informacja, że Oskar Pietuszewski podczas jednego z treningów doznał kontuzji. W efekcie nie zagrał w ostatnim sparingu FC Porto. Na dodatek pod znakiem zapytania stanął jego udział w meczu o Superpuchar Portugalii. Podopieczni Francesco Farioliego zmierzą się z drugoligowym Torreense, które zdobyło niespodziewanie krajowy puchar.

Pierwsze doniesienia sugerowały, że Pietuszewski może pauzować kilka tygodni. Okazuje się jednak, że może wrócić znacznie szybciej. Z informacji serwisu bolanarede.pt wynika, że jest szansa na jego występ w starciu o trofeum z Torreense.

– Postępy u Pietuszewskiego są bardzo pozytywne, zgodnie z najnowszym raportem medycznym klubu – informuje serwis bolanarede.pt, cytowany przez serwis WP SportoweFakty.

Na ten moment reprezentant Polski ogranicza się do ćwiczeń na siłowni. Portugalczycy sugerują, że w nadchodzących dniach powinien wrócić na boisko do normalnych zajęć z resztą zespołu. Mecz Porto – Torreense odbędzie się w sobotę (1 sierpnia) o godzinie 21:15.

Pietuszewski trafił do FC Porto w poprzednim sezonie. Ściągnęli go w zimowym oknie transferowym, płacąc 8 milionów euro. W rundzie wiosennej rozegrał 16 meczów, w których strzelił 3 gole i zanotował 4 asysty.