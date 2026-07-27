Klopp dostał jasny sygnał. W Niemczech nie mają już wątpliwości

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Wokół reprezentacji Niemiec wrzało. Teraz przekaz jest jednoznaczny

Joshua Kimmich wciąż ma cieszyć się pełnym zaufaniem władz niemieckiej federacji. Co prawda po rozczarowującym występie reprezentacji Niemiec na mistrzostwach świata pojawiały się spekulacje dotyczące możliwych zmian w drużynie, wiele wskazuje na to, że nowy selekcjoner Juergen Klopp nie zamierza rozpoczynać swojej kadencji od odebrania opaski kapitańskiej pomocnikowi Bayernu Monachium.

Głos w tej sprawie zabrał dyrektor sportowy reprezentacji Niemiec Rudi Voller podczas Międzynarodowego Kongresu Trenerów w Moguncji. Zapytany o przyszłość Kimmicha w roli kapitana, odpowiedział krótko i jednoznacznie. – Zakładam, że tak – mówił 66-latek cytowany przez serwis SPORT1.

Voller nie miał również wątpliwości co do jakości przywództwa doświadczonego pomocnika. – Joshua Kimmich udowodnił w wielu meczach międzynarodowych, że jest sztandarowym zawodnikiem i świetnym kapitanem. Nie sądzę, żeby nastąpiła jakaś poważna zmiana – podkreślił działacz.

Ostateczna decyzja będzie należała do Kloppa. W każdym razie słowa Vollera jasno sugerują, że w niemieckiej kadrze nie należy spodziewać się rewolucji w kwestii opaski kapitańskiej. Kimmich pełni tę funkcję od momentu przejęcia jej po Ilkayu Gundoganie i pozostaje jedną z najważniejszych postaci reprezentacji.

Jeśli nowy selekcjoner podzieli opinię dyrektora sportowego, pomocnik Bayernu poprowadzi Niemców również w nowym rozdziale. Ten ma przywrócić drużynę do walki o największe sukcesy na arenie międzynarodowej.