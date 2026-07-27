Jules Kounde coraz bliżej Premier League. Barcelona zarobi 65 mln euro?

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Tottenham Hotspur przygotowuje ofertę za Julesa Kounde

Jules Kounde nie jest piłkarzem nietykalnym w kadrze Barcelony. Dwudziestosiedmioletni prawy obrońca w ostatnich sezonach prezentował nierówną formę, dlatego władze katalońskiego giganta są gotowe rozważyć jego sprzedaż, jeśli na stole pojawi się satysfakcjonująca oferta. Wszystko wskazuje na to, że mistrzowie La Ligi mogą spodziewać się atrakcyjnych propozycji za francuskiego zawodnika.

Niewykluczone, iż wszechstronny defensor wyląduje w Premier League. Jak informuje hiszpański serwis „Fichajes.net”, Tottenham Hotspur przygotowuje ofertę za Julesa Kounde. Londyńczycy cenią fakt, że reprezentant Francji może z powodzeniem występować zarówno na prawej stronie obrony, jak i na pozycji stopera. Angielski klub ma zaproponować Barcelonie około 65 milionów euro.

Kounde, którego wcześniej łączono też z Arsenalem, broni barw zespołu Blaugrany od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się na Camp Nou z Sevilli za 50 milionów euro. W poprzedniej kampanii rozegrał 47 spotkań, zdobył trzy bramki oraz zanotował cztery asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na mniej więcej 60 milionów euro.