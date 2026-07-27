Real Madryt pobije rekord transferowy. Tyle ma kosztować Diomande

Real Madryt szaleje na rynku transferowym. Niebawem do zespołu ma dołączyć Yan Diomande. ESPN informuje, że będzie najdroższym piłkarzem w historii klubu. Królewscy zapłacą aż 135 mln euro.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

Diomande zostanie najdroższym piłkarzem Realu Madryt

Real Madryt imponuje na rynku transferowym. Zdaniem wielu ekspertów jest to najlepsze okienko transferowe w historii klubu. Do tej pory sfinalizowali cztery transfery: Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Bernardo Silva i Denzel Dumfries. Niebawem do zespołu ma dołączyć piąty piłkarz. Będzie nim Yan Diomande, o którym media rozpisują się od kilku dni. Będzie to rekord transferowy Królewskich.

Z informacji ESPN wynika, że Diomande będzie kosztował 115-120 milionów euro. Do tego trzeba wliczyć jeszcze różnego rodzaju bonusy. Łączna suma transakcji wyniesie więc 135 milionów euro. Iworyjczyk będzie najdroższym piłkarzem w historii Realu Madryt.

Do tej pory najwięcej zapłacili za Jude’a Bellinghama. Anglik kosztował ich 127 milionów euro, które otrzymała Borussia Dortmund latem 2023 roku. Będzie to czwarty transfer Los Blancos powyżej 100 milionów euro. Wśród najdroższych nabytków hiszpańskiego giganta są jeszcze Eden Hazard (120 mln euro) oraz Gareth Bale (101 mln euro). Dla porównania Cristiano Ronaldo kosztował 94 mln euro.

Diomande w ostatnim sezonie był związany z RB Lipsk, do którego trafił latem ubiegłego roku. Wcześniej był związany z CD Leganes oraz DME Academy oraz Yulee Hornets i Afi Si Komoe. W poprzednim sezonie strzelił 13 goli i zaliczył 10 asyst w 36 meczach.