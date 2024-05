Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Hakim Ziyech

Hakim Ziyech zostanie na stałe w Galatasaray Stambuł

Hakim Ziyech w ostatnim letnim okienku transferowym został wypożyczony z Chelsea do Galatasaray Stambuł. Turecki klub przy okazji zawarcia czasowej umowy, zobowiązał się do wykupu skrzydłowego, jeśli spełnione zostaną określone warunki. To właśnie się stało i zapis automatycznie się aktywował – poinformował Fabrizio Romano. 60-krotny reprezentant Maroka po zakończeniu sezonu nie wróci zatem do Londynu.

Szczegóły tego transferu nie zostały podane do wiadomości publicznej, ale według przecieków medialnych Galatasaray Stambuł za 31-latka zapłaci łącznie mniej niż 6 milionów funtów. Hakim Ziyech w koszulce zespołu Lwów rozegrał 21 meczów, strzelił 8 bramek i zaliczył 4 asysty. Jego drużyna jest już o krok od wygrania mistrzostwa Turcji – w tym momencie ma sześć punktów przewagi nad drugim Fenerbahce Stambuł.

Marokański zawodnik na Stamford Bridge okazał się kompletnym niewypałem transferowym. The Blues wyłożyli za niego aż 40 milionów euro, a ten wystąpił w 107 spotkaniach, zdobył 14 goli i zanotował 13 ostatnich podań. W Turcji wymagania są mniejsze, więc Hakim Ziyech może kontynuować grę w Galatasaray Stambuł przez kilka następnych kampanii.