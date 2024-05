Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Conor Gallagher

Tottenham i Aston Villa ruszają po Conora Gallaghera

Chelsea podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego może być zmuszona do pozbycia się kilku zawodników z uwagi na problemy ze spełnieniem zasad dotyczących finansowego fair play. Jednym z piłkarzy typowanych do opuszczenia Stamford Bridge jest Conor Gallagher. Środkowy pomocnik wzbudza bowiem spore zainteresowanie, a jego kontrakt wygasa już w 2025 roku, co oznacza, że to tak naprawdę ostatni moment na sprzedaż 24-latka z zyskiem.

Wiele wskazuje na to, że nawet jeśli Conor Gallagher odejdzie z Chelsea, to mimo wszystko pozostanie w Premier League. Jak przekazał Ekrem Konur w mediach społecznościowych, dwunastokrotny reprezentant Anglii znajduje się na celowniku takich klubów jak między innymi Tottenham Hotspur oraz Aston Villa. Pomocnik jest wychowankiem akademii The Blues, choć sporo czasu spędził na wypożyczeniach – na takiej zasadzie występował dla Charlton Athletic, Swansea City i Crystal Palace.

Conor Gallagher w 49 spotkaniach trwającego sezonu strzelił 7 goli i zaliczył 9 asyst. Mauricio Pochettino byłby zachwycony, gdyby dwudziestoczterolatek został w Londynie, ponieważ jest bardzo zadowolony z jego postawy. Wszystko jednak zależy od włodarzy Chelsea.

Angielski pomocnik w ostatnim czasie podobno odrzucił ofertę złożoną mu przez Newcastle United.