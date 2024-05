Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Warty Poznań

Z III ligi do PKO Ekstraklasy

Warta Poznań po sezonie 2023/24 przejdzie spore zmiany. Już wiadomo, że z klubem pożegna się dotychczasowy trener Dawid Szulczek, który pracował dla “Zielonych” od listopada 2021 roku. W tym czasie zdołał poprowadzić zespół w 91 spotkaniach, z czego 33 razy wygrywał, a 35 przegrał. Teraz jednak ma przenieść się do mocniejszej ekipy w PKO Ekstraklasie, a jego miejsce prawdopodobnie zajmie Mariusz Misiura, dotychczasowy szkoleniowiec Znicza Pruszków.

Poza zmianami na ławce trenerskiej są też te wewnątrz gabinetów. Za budowę kadry na nowy sezon odpowiadać będzie Łukasz Piworowicz, który przez dwa sezony pełnił rolę dyrektora sportowego w Podbeskidziu Bielsko-Biała, a wcześniej pracował m.in. w Górniku Zabrze i Piaście Gliwice jako skaut. Dobre rozeznanie Piworowicza w rynku pod Klimczokiem spowoduje prawdopodobnie jeden z pierwszych letnich transferów Warty.

Wyróżniający się gracz spod Klimczoka

Klub z Poznania dogadał się z III-ligowym Rekordem Bielsko-Biała w kwestii sprowadzenia do siebie utalentowanego Filipa Walusia. O tym ruchu kilka dni temu pisał portal “bielsko.biala.pl”, a Goal.pl potwierdził te informacje. 19-latek podpisał 3-letnią umowę z Zielonymi. Pomocnik od 2020 roku związany jest z walczącą w tym sezonie o awans do 2. ligi ekipą z południa Polski. Wcześniej występował w juniorskich zespołach Rozwoju Katowice. W obecnej kampanii ma na swoim koncie 30 spotkań, w których zdobył 8 bramek i zanotował 5 asyst. W sumie w 3. lidze wystąpił ponad 70 razy, a warto podkreślić, że jest to gracz urodzony w lutym 2005 roku. Teraz otrzyma sporą szansę w elicie. Jakiś czas temu podobną drogę z Rekordu do Ekstraklasy przeszedł Szczepan Mucha, który obecnie zmaga się z urazem w barwach Piasta Gliwice.

– Nie ma kompleksów. W życiu jest skromny, a na boisku bezczelny. To chłopak bez układu nerwowego, nie ma znaczenia, kto jest jego rywalem – powiedział jakiś czas temu dla “Dziennika Zachodniego” Dariusz Mrózek, ówczesny trener klubu z Bielska-Białej, który zachwalał nastolatka.

