RB Lipsk ustalił szaloną wycenę za swoją gwiazdę

fot. MB Media / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Klub z Bundesligi oczekuje fortuny za Benjamina Sesko

Benjamin Sesko to młody słoweński zawodnik, który w trakcie trwającego sezonu pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie w szeregach RB Lipsk. W ostatnim czasie zawodnik popisał się między innymi efektownym trafieniu w meczu przeciwko Eintrachtowi Frankfurt. Tymczasem Sky Germany przekazało ciekawe informacje na temat piłkarza.

Źródło podaje, że cena wywoławcza za Sesko może wzrosnąć do 65 milionów euro tego lata. Termin, gdy w takiej kwocie będzie można pozyskać zawodnika ma mieć miejsce już od końcówki czerwca. Ciekawe jest to, że istniało prawdopodobieństwo na to, że działacze Die Roten Bullen wycenią piłkarza na jeszcze większą sumę, opiewającą na poziomie 70-75 milionów euro. Finalnie do tego nie doszło.

Kolejka chętnych po piłkarza RB Lipski

Sesko dołączył do ekipy z Bundesligi latem minionego roku z RB Salzburg. Suma transakcji wyniosła 24 miliona euro. Jak się okazuje, transfer okazał się strzałem w dziesiątkę. Zawodnik w trakcie kampanii 2023/2024 wystąpił łącznie w 31 meczach ligi niemieckiej, strzelając w nich 14 goli. Ponadto na koncie 20-latka znalazły się dwie asysty.

W mediach nie brakowało natomiast doniesień dotyczących przyszłości zawodnika. Sesko łączony był jeszcze w kwietniu z Newcastle United. Pojawiały się również głosy, że reprezentant Słowenii może budzić zainteresowanie sterników AC Milan.

Czytaj więcej: Trzy transfery, które chce Diego Simeone w Atletico Madryt