fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Conor Gallagher

Chelsea pozbędzie się Gallaghera? Chce go kolejny klub

Conor Gallagher na przestrzeni całego sezonu jest jednym z najważniejszych piłkarzy Chelsea. Mauricio Pochettino uczynił z niego prawdziwego lidera środka pola, dlatego doniesienia łączące go z transferem są bardzo zaskakujące. Już minionego lata The Blues rozważali sprzedaż Anglika, podobnie jak w trakcie zimowego okienka. Wychowanek liczy, że zdoła pozostać na Stamford Bridge, lecz klub jest znacznie bliżej decyzji o pożegnaniu.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Gallagherem poważnie interesowali się Tottenham oraz Newcastle United. Gallagher odmówił obu tym klubom, mając nadzieję, że Chelsea zmieni wobec niego nastawienie. Choć Pochettino chciałby korzystać z wszechstronnego pomocnika również w kolejnym sezonie, londyńczycy planują sprzedać go z uwagi na sytuację finansową, która wymaga wyrównania wydatków przychodami z transferów.

Umowa 24-latka wygasa w przyszłym roku. Dla Chelsea to więc ostatnia okazja, aby pozbyć się go za niezłe pieniądze, jeśli oczywiście nie chce przedłużać z nim współpracy. “The Telegraph” donosi, że konsekwentnie działanie klubu przybliża Gallaghera do transferu. Trafił on ostatnio na radary kolejnej ekipy z Premier League – Aston Villi. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich, ma ona zapewniony udział w Lidze Mistrzów, co może skusić Anglika do przeprowadzki.

Gallagher rozegrał w tym sezonie 49 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zgromadził w nich siedem bramek i dziewięć asyst.

