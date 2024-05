Real zainteresowany pomocnikiem Liverpoolu. Wielki transfer w 2025 roku

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt

Real chce zabezpieczyć środek pola

Real Madryt w tym sezonie może pochwalić się tytułem najlepszej drużyny Hiszpanii. Królewscy 1 czerwca powalczą o kolejne trofeum i w finale Ligi Mistrzów zmierzą się z Borussią Dortmund. W meczu na Wembley będą faworytem, przynajmniej z racji swojego doświadczenia w starciach tej rangi.

Po zakończeniu rozgrywek szeregi Los Blancos zasili Kylian Mbappe. Na Santiago Bernabeu pojawi się także Endrick. To oczywiście nie koniec pozytywnych informacji dla sympatyków madrytczyków. Wiele wskazuje na to, że Luka Modrić i Toni Kroos przedłużą swoje kontrakty o kolejny sezon.

Jednak Chorwat i Niemiec niemal na pewno zakończą swoją przygodę ze stolicą Hiszpanii w lecie 2025 roku. Dlatego Real już teraz planuje transfer, który pomoże im wypełnić lukę w środku pola. Jak informuje TyC Sports, przedstawiciele Królewskich kontaktowali się już z otoczeniem zawodnika z Premier League.

Zainteresowanie włodarzy Los Blancos wzbudził Alexis Mac Allister. Mistrz świata z Kataru jest związany długoletnim kontraktem z Liverpoolem. To oznacza, że Real będzie musiał głęboko sięgnąć do kieszeni, jeżeli chce pozyskać 25-latka. Mimo rozmów z otoczeniem Argentyńczyka, na razie The Reds nie otrzymali żadnej oferty za pomocnika wycenianego na 70 mln euro.

