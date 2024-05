Claudio Bravo po zakończeniu aktualnej kampanii odejdzie z Realu Betis jako wolny agent. 41-letni bramkarz nie planuje jeszcze powrotu do Chile - dowiedział się Fabrizio Romano.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Claudio Bravo

Claudio Bravo odejdzie z Realu Betis jako wolny agent

Claudio Bravo w obecnym sezonie nie jest już podstawowym bramkarzem Realu Betis. Manuel Pellegrini między słupkami stawia bowiem na Ruiego Silvę. Kontrakt 41-letniego golkipera z andaluzyjskim klubem wygasa 1 lipca tego roku i już wiadomo, że strony nie przedłużą umowy. Jak podaje Fabrizio Romano, bardzo doświadczony zawodnik w letnim okienku opuści drużynę Los Verdiblancos na zasadzie wolnego transferu.

Wychowanek rodzimego Colo-Colo chce kontynuować swoją karierę, ale aktualnie nie ma planów dotyczących sentymentalnego powrotu do ojczyzny. 147-krotny reprezentant Chile występuje w koszulce Realu Betis od sierpnia 2020 roku, gdy przeprowadził się na Estadio Benito Villamarin za darmo z Manchesteru City. Wcześniej przez dwa lata z powodzeniem grał w Barcelonie, do której dołączył w 2014 roku z Realu Sociedad.

Claudio Bravo podczas trwającego sezonu rozegrał tylko 9 meczów, wpuścił 7 goli i zachował 2 czyste konta. W tym momencie nie wiadomo, jaki kierunek obierze weteran. Niewykluczone, że wyjedzie z Europy, by przenieść się do Major League Soccer lub Saudi Professional League, co jest ostatnio popularnymi wyborami wśród piłkarzy.