Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Cezary Miszta

Zatrzymał Benficę, może zostać w Portugalii

Rywalizację w ostatniej kolejce sezonu Liga Portugal zamykał mecz Rio Ave – Benfica. Gospodarze byli pewni utrzymania w krajowej elicie, natomiast przyjezdni wiedzieli, że rozgrywki zakończą na pozycji wicelidera. W 32. minucie Orły z Lizbony udowodnił swoją przewagę, a to siatki trafił Orkun Koncu. Asysta popisał się Casper Tengstedt. Rio Ave wyrównało, ale dopiero w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. Do remisu doprowadził Costinha, który pokonał Samuela Soaresa strzałem z 11. metra.

Jednak to nie strzelcy goli byli najjaśniejszymi postaciami tego starcia. Między słupkami bramki gospodarzy brylował Cezary Miszta. To właśnie dzięki spektakularnym paradom polskiego golkipera Rio Ave do samego końca meczu “było w grze”. 22-latek zastopował aż siedem strzałów rywali i przez 90 minut utrzymywał swoją ekipę przy życiu.

Que estreia brilhante ✨👏



Miszta fez o seu primeiro jogo pela equipa principal e não passou despercebido a ninguém!



É, por isso, o nosso último Man Of The Match da época 💪

Parabéns Miszta 🤩#CoragemVilacondense #RAFC #RAFCSLB #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/Quqjs7lApg — Rio Ave FC (@RioAve_FC) May 19, 2024

Miszta został wybrany graczem meczu w swoim debiucie. Jaka przyszłość czeka zawodnika wypożyczonego z Legii? Okazuje się, że Rio Ave planuje zatrzymać Polaka, informuje Zbigniew Szulczyk. Portugalczycy rozważają wykupienie wychowanka Wojskowych, którego klauzula wynosi milion euro.