ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Estevao Willian

Estevao o krok od Chelsea, The Blues wygrali wyścig

Estevao Willian Almeida de Oliveira Goncalves znany jako po prostu Estevao to jeden z największych talentów ostatnich lat. Siedemnastoletni Brazylijczyk od kilku miesięcy jest rozchwytywany na rynku transferowym, ale wszystko wskazuje na to, że znamy już zwycięzcę wyścigu o podpis prawoskrzydłowego. Jak bowiem podaje Fabrizio Romano, Chelsea osiągnęła wstępne porozumienie z Palmeiras w sprawie transferu perełki.

W walce o zakontraktowanie młodzieżowego reprezentanta Canarinhos uczestniczyły również takie kluby jak FC Barcelona, Real Madryt, Manchester City oraz Bayern Monachium. Najbardziej zdeterminowani ostatecznie okazali się jednak londyńczycy, którzy za Estevao zapłacą 40 milionów euro kwoty podstawowej oraz 25 milionów euro w formie bonusów. Do zawarcia umowy podobno brakuje już tylko parafki pod kontraktem.

Bardzo perspektywiczny zawodnik, którego w Kraju Kawy określa się jako “Messinho” , do zespołu The Blues dołączy w 2025 roku. Według zasad panujących w brazylijskim futbolu piłkarz może opuścić rodzimą ligę dopiero po ukończeniu osiemnastego roku życia. Przypomnijmy, że Palmeiras jakiś czas temu za podobną kwotę sprzedało inny wielki talent – Endricka – który przejdzie do Realu Madryt.