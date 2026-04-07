FC Barcelona obserwuje Jhona Lucumiego. Jak się okazuje, zawodnik Bologni jest także łączony z przeprowadzką do Premier League. Defensor trafił na celownik Bournemouth oraz Sunderlandu - informuje "Sport Witness".

FC Barcelona nie jest jedyna. Sunderland i Bournemouth też obserwują Lucumiego

FC Barcelona ma jasno określony cel na nadchodzące letnie okienko transferowe. Władze kluby chcą wzmocnić środek obrony, ponieważ właśnie ta pozycja sprawia największe problemy drużynie prowadzonej przez Hansiego Flicka. Duma Katalonii obserwuje sporą liczbę piłkarzy. Najczęściej z przeprowadzką jest łączony Alessandro Bastoni. Jednak na ich długiej liście życzeń znajduje się także Jhon Lucumi.

Z informacji przekazanych przez „Sport Witness” dowiadujemy się, że nie tylko FC Barcelona interesuje się zawodnikiem Bologni. Czołowy defensor Serie A jest również łączony z przeprowadzką do Premier League, ponieważ trafił na listę życzeń dwóch klubów. Reprezentant Kolumbii znalazł się w kręgu zainteresowań Bournemouth oraz Sunderlandu.

FC Barcelona już kilka miesięcy temu starała się pozyskać Jhona Lucumiego. Wówczas jednak Bologna szybko odrzuciła podchody obecnych mistrzów Hiszpanii. Dziś Kolumbijczyk ma być dostępny za 22 miliony funtów. A taka kwota sprawia, że również angielskie zespoły zaczęły wykazywać zainteresowanie defensorem. Czas pokaże, kto wygra rywalizację o transfer.

Jhon Lucumi w obecnym sezonie rozegrał 36 spotkań w koszulce Bologni. Reprezentant Kolumbii ma na koncie jedno trafienie. Udało mu się wpisać na listę strzelców w rywalizacji ligowej przeciwko SSC Napoli.