Duże zmiany w Lechii. Klub zaczął piłkarski „reset”

Lechia Gdańsk przechodzi kadrową rewolucję po bolesnym spadku z PKO BP Ekstraklasy. Klub oficjalnie żegna siedmiu piłkarzy, a lista odejść mocno zmienia obraz drużyny.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk pożegnała siedmiu zawodników

Lechia Gdańsk po spadku z PKO BP Ekstraklasy zaczęła szeroko zakrojoną przebudowę kadry. Jak poinformowało biuro prasowe klubu, z zespołem żegna się aż siedmiu zawodników, co oznacza początek nowego etapu Biało-zielonych przed sezonem w Betclic 1. Lidze.

Gdańszczan opuszczają Miłosz Kałahur, Matej Rodin oraz bramkarz Bohdan Sarnawski, którym wygasły dotychczasowe umowy. Klub zdecydował się nie przedłużać współpracy, stawiając na odświeżenie składu po nieudanych rozgrywkach.

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Kolejna grupa to piłkarze wracający do swoich macierzystych zespołów po zakończeniu wypożyczeń. W tym gronie znaleźli się Anton Carenko i Maksym Diaczuk (Dynamo Kijów), Aleksandar Cirković (Ferencvaros) oraz Alex Paulsen (Bournemouth). Ich pobyt w Gdańsku miał charakter czasowy i nie zostanie przedłużony.

„Dziękujemy za reprezentowanie biało-zielonych barw i życzymy powodzenia w dalszej karierze” – przekazano w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej Lechii.

Miłosz Kałahur, Matej Rodin, Bohdan Sarnavskyi, Aleksandar Ćirković, Maksym Diachuk, Anton Tsarenko i Alex Paulsen opuścili Lechię Gdańsk. Dziękujemy za reprezentowanie biało-zielonych barw i trzymamy kciuki za dalsze kariery! 👊 pic.twitter.com/QZAn9ir5hH — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) June 23, 2026

To jednak nie koniec zmian w Gdańsku. Wcześniej z Lechią pożegnali się już trener John Carver oraz napastnik Dawid Kurminowski, którego kontrakt rozwiązano po spadku na zaplecze PKO BP Ekstraklasy na podstawie zapisów umowy. Były młodzieżowy reprezentant Polski jak na razie nie związał się jeszcze oficjalnie z żadnym nowym pracodawcą.