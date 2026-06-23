Cristiano Ronaldo ustrzelił dublet w meczu z Uzbekistanem na Mistrzostwach Świata 2026. Jeden z dziennikarzy w rozmowie z Portugalczykiem podkreślił, że Leo Messi dzień wcześniej dokonał tego samego. CR7 odpowiedział w swoim stylu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo odpowiedział na dwa gole Leo Messiego

Reprezentacja Portugalii we wtorek odniosła okazałe zwycięstwo nad Uzbekistanem na Mistrzostwach Świata 2026 (4:0). Najważniejszymi wydarzeniami meczu były dwa gole Cristiano Ronaldo. Legenda futbolu przełamała wreszcie niemoc i zamknęła usta wszystkim krytykom. Kapitan kadry zaprezentował się znakomicie i potwierdził, że nie przeżywa kryzysu ze względu na wiek.

Cristiano Ronaldo gościł w mixed zone, gdzie poświęcił chwilę na rozmowę z dziennikarzami. Jeden z reporterów zaskakująco wypalił, że Leo Messi dzień wcześniej również strzelił dwa gole na mundialu. Odpowiedź kapitana reprezentacji Portugalii, cytowana przez profil The Touchline w serwisie „X”, była bardzo wymowna. CR7 nawet nie odniósł się do nazwiska swojego wielkiego rywala i jedynie poprosił dziennikarza o kolejne pytanie.

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Być może Cristiano Ronaldo w ogóle nie zaprząta sobie głowy rekordem, który niedawno pobił Leo Messi. Portugalczyk sprawiał wrażenie zawodnika skupionego wyłącznie na grze reprezentacji i własnej dyspozycji. Dwa gole przeciwko Uzbekistanowi pokazały, że dla CR7 najważniejsze pozostaje pomaganie drużynie w walce o jak najlepszy wynik na mundialu.

Cristiano Ronaldo zapisał się również na kartach historii Mistrzostw Świata. Portugalczyk jako pierwszy w historii piłkarz strzelał gola na sześciu mundialach.