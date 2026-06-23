Cristiano Ronaldo w meczu z Uzbekistanem zamknął usta krytykom. Portugalczyk strzelił bowiem dwa gole. W pomeczowym wywiadzie CR7 przyznał, że przeżywał ostatnio trudne chwile.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Szczere słowa Cristiano Ronaldo. Mówił o kryzysie

Cristiano Ronaldo był jednym z głównych aktorów meczu z Uzbekistanem na Mistrzostwach Świata 2026. Kapitan reprezentacji Portugalii dwukrotnie wpisał się na listę strzelców i tym samym w idealny sposób odpowiedział na krytykę. Pod adresem CR7 wylało się sporo hejtu po fatalnym występie z Demokratyczną Republiką Konga.

W pomeczowej rozmowie Cristiano Ronaldo odniósł się do tej sytuacji. Portugalczyk przyznał, że ostatnie dni były dla niego wyjątkowo trudne. 41-latek nie ukrywał, że po słabym występie wielu ludzi zaczęło kwestionować jego dalszą grę na najwyższym poziomie. Podkreślił jednak, że przetrwał ten okres dzięki ciężkiej pracy i wierze we własne możliwości.

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– Wiem, że Bóg pomaga tym, którzy ciężko pracują. To był trudny tydzień, bardzo mroczny. Wszystko zaczęło się tak, jakby ludzie uznali, że zakończyłem już karierę. Ale wytrwałem. Zawsze wytrzymuję, ponieważ bardziej niż w piłkę wierzę w pracę. Było ciężko, muszę to przyznać – powiedział wychowanek Sportingu Lizbona cytowany przez profil The Touchline w serwisie X.

Cristiano Ronaldo ma na koncie już 230 występów w narodowych barwach. Reprezentant Portugalii zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 145 trafień.