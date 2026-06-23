To może zdecydować o losach mundialu. FIFA rozważa nową zasadę na MŚ 2026

FIFA może wkrótce zmienić zasady serii rzutów karnych podczas MŚ 2026. Informacjami na ten temat podzielił się dziennik "The Times", ujawniając szczegóły ewentualnych zmian.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Jedna moneta, wielkie emocje. FIFA planuje głośną zmianę na MŚ 2026

FIFA rozważa wprowadzenie istotnej modyfikacji w przepisach dotyczących serii rzutów karnych, które od lat rozstrzygają losy najważniejszych meczów światowej piłki nożnej. Jak informuje „The Times”, światowa federacja analizuje rozwiązanie, które mogłoby wejść w życie jeszcze przed rozpoczęciem fazy pucharowej trwających MŚ 2026.

Zgodnie z proponowanymi zasadami zwycięzca tradycyjnego losowania przed serią jedenastek nie otrzyma już automatycznie prawa do wyboru obu kluczowych elementów. Drużyna, która wygra rzut monetą, będzie musiała zdecydować, czy chce wykonywać pierwszy rzut karny, czy też wybrać stronę boiska, na której zostanie rozegrana seria.

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Pomysł wynika z analiz wskazujących, że zespół rozpoczynający konkurs rzutów karnych częściej kończy go zwycięsko. Zdaniem ekspertów przewaga psychologiczna związana z oddaniem pierwszego strzału może wpływać na przebieg rywalizacji, szczególnie w meczach o najwyższą stawkę.

Według źródła FIFA traktuje zmianę jako próbę zwiększenia równowagi sportowej i ograniczenia wpływu czynników losowych na końcowy rezultat. Federacja chce, aby o sukcesie w większym stopniu decydowały umiejętności zawodników oraz przygotowanie mentalne, a nie korzyści wynikające z obowiązujących procedur.

Ewentualna decyzja musi zostać podjęta przed startem fazy pucharowej turnieju. Jeśli propozycja zostanie zaakceptowana, będzie to jedna z najgłośniejszych zmian w regulaminie serii rzutów karnych od wielu lat, mogąca wpłynąć na przebieg najważniejszych spotkań.