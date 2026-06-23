Panama – Chorwacja: typy i kursy. Modrić spróbuje odbić się od dna

Panama - Chorwacja: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

fot. Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Panama Chorwacja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 czerwca 2026 13:08

Panama – Chorwacja: typy bukmacherskie

W nocy z wtorku na środę 24 czerwca czeka nas mecz z udziałem drużyn, które przegrały swój pierwszy mecz podczas mistrzostw świata 2026. Na BMO Friend w Toronto zagrają Panama i Chorwacja. Ku niezadowoleniu swoich kibiców zespoły te nie mają na swoim koncie jeszcze żadnego zdobytego punktu. W konsekwencji słabszego bilansu bramkowego, Luka Modrić i spółka plasują się na ostatnim miejscu w tabeli swojej grupy, co wyraźnie nie przystoi kadrze o takich umiejętnościach. Czy zespół z Europy wróci do gry w najbliższym spotkaniu? Mój typ: obie drużyny strzelą.

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Panama – Chorwacja: ostatnie wyniki

Panamczycy na przełomie maja i czerwca rozegrali trzy gry kontrolne. Ich bilans to 1-1-1. Jedyny sukces miał miejsce z Dominikaną, którą udało się pokonać 4:2. Na inaugurację mundialu w USA, Kanadzie oraz Meksyku Panamczycy nie zdołali zdobyć ani jednej bramki. Miało to wpływ na porażkę 0:1 z Ghaną.

Pierwszej kolejki mundialu nie zaczęła dobrze także Chorwacja, której już na inaugurację przyszło mierzyć się z najmocniejszym zespołem w tej grupie, a konkretnie z Anglią. Chorwaci pokazali charakter i wysokie umiejętności, ale mimo tego przegrali 2:4.

Panama – Chorwacja: historia

Reprezentacje te nie grały ze sobą dotychczas ani razu.

Panama – Chorwacja: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Chorwację, czego dowodzi kurs 1.52. Współczynnik na remis to 4.20. Z kolei wygraną Panamy możesz zagrać po kursie 6.90. Rejestrując konto w STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Panama Chorwacja 6.75 4.25 1.52 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 czerwca 2026 13:08

Panama – Chorwacja: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Chorwacji

Remis

Wygrana Panamy Wygrana Chorwacji

Remis

Wygrana Panamy 0 Votes

Panama – Chorwacja: przewidywane składy

Panama: Mosquera; Ramos, Cordoba, Andrade; Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman; Martinez, Waterman, Rodriguez

Chorwacjap: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic, Pasalic; Perisic, Musa, Kramaric

Panama – Chorwacja: transmisja meczu

Pojedynek między Panamą a Chorwacją będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w środę (24 czerwca) o godzinie 01:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Marcin Feddek i Łukasz Gikiewicz.

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